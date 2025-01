Tragedia a Roccaraso: giovane precipita da hotel e muore

C’è ancora un’altra tragedia da raccontare. Riguarda la morte di un venticinquenne di Latina, militante di Forza Italia, che è precipitato dal quarto piano di un Hotel a Roccaraso dove stava per iniziare la convention ‘Azzurri in Vetta’. L’evento politico, a cui stava partecipando anche il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ed altri importati big della politica nazionale, é stata ovviamente sospeso. Purtroppo il giovane, che sembra abbia compiuto un gesto estremo, è stato immediatamente soccorso ma è deceduto durante il trasporto in ospedale a causa delle gravissime lesioni provocate dall’impatto col suolo.