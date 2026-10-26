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Rottura di una condotta a Villa Oliveti di Rosciano: strada allagata e due auto danneggiate

Una violenta fuoriuscita d’acqua ha invaso via Aia comunale, costringendo alla deviazione del traffico. Il Consorzio Bonifica Centro ha ripristinato la viabilità nel pomeriggio

Rottura di una condotta a Villa Oliveti di Rosciano: strada allagata e due auto danneggiate

Una colonna d’acqua si è alzata improvvisamente dal terreno questa mattina, lunedì 26 ottobre, intorno alle 9.30, a Villa Oliveti di Rosciano, in via Aia comunale. La rottura di una condotta principale in pressione della rete consortile ha provocato l’allagamento dell’area e danni a due autoveicoli.

Il Consorzio Bonifica Centro è intervenuto tempestivamente con le proprie squadre, che hanno pulito le strade e rimosso i detriti con i mezzi dell’ente e un autospurgo. Il traffico è stato deviato e la strada è tornata fruibile nel corso del pomeriggio, intorno alle ore 15. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Rosciano e i Vigili del Fuoco.

Presenti al sopralluogo il presidente del Consorzio Bonifica Centro, Enisio Tocco, il sindaco di Rosciano, Simone Palozzo, e il responsabile dell’Ufficio tecnico dell’ente consortile, l’ingegner Cesare Garofalo.

La tubazione interessata dalla rottura, realizzata in vetroresina, risale alla fine degli anni Ottanta. Fa parte di un’infrastruttura idrica nata in un contesto prevalentemente agricolo, che oggi attraversa una zona profondamente trasformata dall’espansione urbanistica: una circostanza che rende più rilevanti le conseguenze di eventuali cedimenti, con possibili danni a persone, veicoli, strade e abitazioni.

“L’intervento tempestivo delle nostre squadre ha consentito di affrontare l’emergenza e ripristinare la viabilità. Episodi come questo, tuttavia, confermano quanto sia fondamentale investire nella prevenzione”, dichiara il presidente del Consorzio Bonifica Centro, Enisio Tocco.

“Molte condotte sono state realizzate circa quarant’anni fa con materiali e tecnologie in uso all’epoca, quando le aree attraversate erano prevalentemente agricole. Oggi, con territori sempre più urbanizzati, una rottura può avere conseguenze ben più pesanti”, aggiunge Tocco.

Il Consorzio, conclude il presidente, sta orientando le proprie risorse e ricercando finanziamenti per la messa in sicurezza e la sostituzione delle infrastrutture più vetuste. L’obiettivo è ridurre i rischi, tutelare persone e beni e garantire reti sempre più sicure ed efficienti.

Tags: Villa oliveti rosciano rottura conduttura consorzio bonific consorzio bonifica

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