Manca l’acqua. Chiuso il Liceo Spaventa

Manca l’acqua: chiuso l’Istituto Spaventa in Largo Mazzini per problemi di approvvigionamento idrico. A seguito della comunicazione dell'ACA riguardante il perdurare della complessità dell'intervento sulla rottura dell'addutrice tra Città Sant'Angelo ed Elice, si comunica che stanno provvedendo in maniera celere alla risoluzione del problema.

Le operazioni si sono prolungate a causa della complessità degli interventi.

L'approvvigionamento verrà ripristinato per le ore 12:00 ed interesserà solo lo Spaventa.

Le attività didattiche sono quindi sospese per la giornata odierna, le altre scuole restano aperte in quanto dispongono di dispositivi ausiliari per compensare la mancanza di acqua.