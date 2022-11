Rivetti in plastica per carrozzeria, cosa sono e vantaggi nell’utilizzo

Tra gli accessori maggiormente utilizzati e che trovano ampio spazio di applicazione in diversi campi ci sono i rivetti. Risultano i migliori sostituti della saldatura quando, appunto, quest’ultima non può essere effettuata oppure risulta poco pratica in un determinato campo.

Questi accessori trovano vasta capacità di utilizzo anche quando si parla di carrozzeria sia di un’automobile sia di una moto, motivo per cui vengono definiti “rivetti per carrozzeria”. Vediamo insieme cosa sono, i loro vantaggi e, in particolar modo, il materiale da preferire.

Rivetti per carrozzeria: cosa sono

Questa tipologia specifica di rivetti risulta essere indispensabile soprattutto nella costruzione e nella riparazione di carene moto, telai di auto e anche di altri veicoli. In commercio esistono diversi modelli che si differenziano tra loro per forma, dimensione e per il materiale.

Per cosa si utilizzano?

Si utilizzano in particolar modo per il fissaggio di plastiche interne ed esterne. Facciamo un esempio per comprendere al meglio anche su quali materiali possono essere applicati. Se si ha la necessità di fissare una targa, il modello da preferire è un rivetto in plastica a bottone che, difatti, risulta pensato e realizzato appositamente per essere utilizzato come portatarga. Abbiamo, in questo modo, menzionato e anticipato il materiale da preferire per i rivetti per soddisfare queste operazioni: la plastica.

Vantaggi nell’utilizzo di questi specifici rivetti

I rivetti in plastica leggeri ma altamente resistenti hanno dei vantaggi davvero notevoli. Alcuni li abbiamo citati poc’anzi; infatti, pur essendo di plastica, qualcuno potrebbe pensare che siano fragili, in realtà risultano estremamente resistenti. Vediamoulteriori caratteristiche.

Decidere di utilizzare dei rivetti in plastica, dopo aver controllato la compatibilità con marca e modello della vettura su cui dovranno essere applicati, è sinonimo di convenienza, primo punto fondamentale; infatti, hanno un basso costo. Inoltre, sono anche sinonimo di maneggevolezza perché risultano facili sia da montare sia da smontare.

Procediamo con caratteristiche di tipo funzionale. Difatti, i rivetti di un altro materiale, magari metallico, potrebbero essere soggetti ad usura e corrosione; invece, con quelli in plastica si avrà un’ottima resistenza agli agenti esterni, compresi anche quelliatmosferici.

Soddisfano i requisiti dell’isolamento elettrico, termico, acustico e delle vibrazioni, oltre al requisito della resa estetica che risulta ottima. Si avrà la possibilità di colorarli con estrema facilità per restituire al corpo della propria auto o della moto un tocco omogeneo e distintivo.

Alcune tipologie

Le tipologie di rivetti in plastica che vengono proposte sono variegate e il catalogo offre un’ampia scelta; la tipologia corretta dovrà essere selezionata in base al lavoro che bisognerà effettuare; quindi, le proprie esigenze dovranno stabilire il modello corretto.

Quelli che possono essere indicati per alcune mansioni sono i seguenti: quelli più utilizzati sono denominati rivetti a percussione ovvero dei rivetti a clip; la loro applicazione è elementare e fulminea, sono molto utili e duraturi motivo per cui il loro utilizzo è ampiamente diffuso. Per tutti coloro che, ad esempio, necessitano di una presa salda o necessitano di utilizzarli non solo per la carrozzeria, ma anche su lamiera è bene usare i rivetti ad espansione.

In conclusione, possiamo dire che questi accessori in plastica risultano estremamente utili, efficienti ed efficaci, pronti per soddisfare diverse esigenze grazie alle caratteristiche che possiedono e alla loro applicazione facile e veloce.