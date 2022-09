Quali sono le protezioni in plastica utilizzate nei settori industriali

Tubi e flange sono una costante nei settori edili e industriali. Proteggerli, isolando la parte interna, è dunque fondamentale per ottenere dei tubi a tenuta stagna. Per far questo c’è bisogno di elementi che sigillano ermeticamente il tubo. Stiamo parlando di cappucci, coperchi e tappi in plastica: protezioni in plastica che permettono di prolungare la durata di tubature, flange e valvole

In questo articolo approfondiamo l’utilizzo delle protezioni in plastica, le principali tipologie e i pro del loro utilizzo.

Quali sono le protezioni in plastica più usate?

Dopo una prima panoramica, possiamo quindi approfondire le diverse tipologie di protezioni in plastica utilizzate nelle applicazioni industriali, edili e commerciali:

• Tappi tondi in plastica : sono quelli più utilizzati in assoluto, soprattutto nei settori industriali (in particolare oleodinamico e pneumatico). Si tratta dei classici tappi utilizzati per chiudere, per esempio, le estremità dei tubi di cartone che contengono posters , fotografie e altro. Questa protezione è una delle più vendute in assoluto al mondo.





• Cappucci per protezione tubi : sono le protezioni ideali per terminali di tubo, tubi in acciaio per i settori petrolchimico, acquedotti e simili. Queste protezioni servono per non far entrare nulla all’interno dei tubi quando questi sono stoccati nei magazzini, solitamente all’aperto, o anche durante le fasi di trasporto. Proteggono anche lo smusso che c’è sull’estremità del tubo e che è la zona che poi viene saldata ad altro tubo o flangia, affinché non subisca danni.





• Tappi e cappucci in plastica per tubi a bicchiere : queste protezioni vengono usate per i tubi utilizzati in edilizia, ovvero in polietilene e PVC. Vengono fissate sul diametro esterno del tubo in PVC da una parte e inserita all’interno dello stesso tubo nella parte terminale che finisce a bicchiere.





• Coperchi e protezioni per flange : sono protezioni per flange o valvole, che hanno come caratteristica di inserirsi nel foro di passaggio con delle alette abbastanza flessibili da adattarsi ai diversi diametri.





• Tappi filettati a tenuta : particolarmente utilizzati nel settore dell’oleodinamica, sono estremamente resistenti agli oli, tanto da garantire una tenuta dai fluidi senza l’aggiunta di alcuna guarnizione. Solitamente sono stampati in PA6 e nylon.

Protezioni in plastica: applicazioni e vantaggi

Utilizzate soprattutto in campo idraulico, ma anche nel settore dei trasporti, dell’agricoltura e dell’energia, le protezioni in plastica contribuiscono a migliorare la durata e la tenuta dei tubi e di molti altri elementi. A seconda della destinazione d’uso, le protezioni in plastica avranno caratteristiche e specifiche diverse. Per ogni campo d’applicazione esistono quindi tipologie diverse.

La loro funzione è prevalentemente protettiva, e la plastica si presta ottimamente a questo scopo, per via dei suoi innumerevoli vantaggi. Essendo realizzati in plastica industriale, prevalentemente polipropilene, LDPE o HDPE, resistono a qualsiasi agente atmosferico, alla corrosione, alle basse temperature e alla grande maggioranza degli agenti chimici. Inoltre, la plastica è infatti estremamente versatile, perché può essere facilmente modellata secondo vari design e adattata a varie dimensioni, ma è anche un materiale molto economico.

Oltre a svolgere una funzione protettiva, le protezioni in plastica hanno anche una funzione estetica, ad esempio quando si realizza una recinzione, l’aggiunta di protezione può impedire alla polvere di accumularsi sui tubi. Come già accennato, le protezioni in plastica si presentano con diverse forme e dimensioni e sono facili da installare.