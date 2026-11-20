Un ritrovamento destinato a riscrivere, almeno in parte, la storia del socialismo abruzzese tra Ottocento e Novecento. L'Archivio di Stato di Teramo ha annunciato il recupero del manoscritto originale e inedito di 'Un anno e mezzo di vita militare' (1898), opera di Quinto Ercole, figura di primo piano del movimento socialista abruzzese tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.

Il documento è stato individuato nel Fondo Questura dell'Istituto (AS-Te, Questura, III versamento, busta 166, fascicolo 19) dal prof. Roberto Ricci, al termine di una puntuale indagine archivistica. Fino ad oggi era nota esclusivamente la versione a stampa del testo, curata da Emilio Caldara e Angiolo Cabrini e pubblicata a Lugano nel 1898 per i tipi della Libreria Nova con il titolo La storia di un delitto (a difesa della verità), considerata l'unica edizione conosciuta dell'opera.

Il recupero dell'autografo consente ora di riesaminare la figura di Ercole e il suo percorso umano e politico. Ufficiale medico del Regio Esercito e tra i primi esponenti del socialismo in Abruzzo, fu coinvolto nelle vicende legate ai moti di Milano del 1898 e condannato dal tribunale militare; sottrattosi all'arresto con la fuga in Australia, vi proseguì l'attività professionale e l'impegno politico.

Il ritrovamento apre nuove prospettive di ricerca sulla sua figura e sul contesto politico e sociale dell'epoca. In questa direzione si inserisce il lavoro del prof. Ricci, che porterà a compimento gli studi avviati attraverso una ricerca monografica dedicata a Quinto Ercole. L'indagine si colloca nel solco degli studi condotti da Giovanni Di Leonardo e del volume Quinto Ercole. Storia di un militante del movimento operaio abruzzese esule in Australia (1984), contribuendo a valorizzare e aggiornare le conoscenze su una personalità significativa della storia sociale abruzzese.

L'Archivio di Stato di Teramo conferma così il proprio ruolo di presidio della memoria storica e di centro di ricerca al servizio della comunità scientifica e del territorio, favorendo la valorizzazione di fonti documentarie che continuano a restituire nuove e importanti testimonianze del passato.