Risultati elezioni pescaresi. Le preferenze

Forza Italia 24,64% primo partito. Fratelli d'Italia e Pd appaiati al secondo e terzo posto (17,91% e 16,13%)

Risultati elezioni pescaresi. Le preferenze

Nella sfida ce n'è un'altra che interessa meno i cittadini e più la politica: quella dei partiti e dei candidati a caccia di preferenze. In queste elezioni parziali il vincitore, oltre a Carlo Masci, è certamente il suo partito: Forza Italia col 24,64% dei consensi ha superato di parecchi punti percentuali l'alleato Fratelli d'Italia 17,91% e i rivali del Partito Democratico fermi al 16,13%. È vero che stiamo parlando di 23 sezioni su 130 ma il test su un campione di quasi 14mila pescaresi, compresi quelli che non sono andati a votare, è certamente di quelli che contano, anche a livello nazionale. Male la Lega col 5, 94% così come il Movimento 5 Stelle  2, 64%. Bene, invece, la lista di AVS (Alleanza Verdi e Sinistra) che ha ottenuto l'8,20% delle preferenze.

 

In questo link è possibile consultare tutte le preferenze individuali che determineranno, quasi sicuramente, un nuovo assetto in Consiglio comunale a Pescara.

