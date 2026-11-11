Rissa sull'A14 dopo un sorpasso azzardato: colpisce un camionista con un bastone, denunciato

Un sorpasso azzardato nei pressi di un cantiere di lavori, poi la discussione degenerata in aggressione. È quanto accaduto lungo l'autostrada A/14, dove la Polizia di Stato di Chieti ha denunciato un automobilista di 56 anni per aver colpito con un bastone — detenuto illegalmente in auto — un camionista di 54 anni, procurandogli una ferita al capo.

Secondo la ricostruzione, i due conducenti sono giunti al diverbio a causa della manovra di sorpasso e si sono fermati a discutere in una piazzola di sosta in prossimità del casello di Lanciano. Qui la lite si è trasformata in una vera e propria aggressione nei confronti del conducente del mezzo pesante, che ha riportato lesioni alla testa e per cui si è reso necessario l'intervento del personale sanitario sul posto.

L'aggressore è stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere, mentre il bastone utilizzato è stato sequestrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Chieti, in servizio di vigilanza stradale sulla A/14.