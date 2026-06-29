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Rissa nel quartiere Santa Rita: tensione e intervento delle forze dell’ordine a Lanciano

Il capoluogo frentano torna a fare i conti con un nuovo episodio di violenza. Il video nell'articolo

Rissa nel quartiere Santa Rita: tensione e intervento delle forze dell’ordine a Lanciano

Lanciano torna a fare i conti con un nuovo feroce episodio di violenza nel quartiere Santa Rita, dove una rissa tra alcuni residenti ha richiesto l’intervento di polizia e carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso per ragioni ancora in via di accertamento ma ha coinvolto più persone, appartenenti a nuclei familiari di etnia rom. Ma non è tutto. L’episodio si inserisce in un clima già segnato da precedenti contrasti nella stessa zona. Fonti locali parlano di una rivalità prolungata tra nuclei familiari rom, con aggressioni, minacce e interventi delle forze dell’ordine già registrati in passato nel quartiere.

Al momento, le verifiche degli investigatori sarebbero ancora in corso per chiarire con precisione la dinamica, le responsabilità e l’eventuale presenza di armi improprie. 


IN QUESTO LINK E POSSIBILE VEDERE IL VIDEO DELLA RISSA

Tags: Lanciano Rissa Famiglie rom Santa rita Video

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