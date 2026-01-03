Diciassettenne pescarese sfigurato dopo una rissa

Frase del giorno

Violenza nella notte di San Silvestro sul lungomare di San Benedetto. Fermato un giovane straniero

Nella notte tra il 31° e il 1 gennaio 2026, un giovane di 17 anni originario di Pescara è stato coinvolto in una rissa scoppiata all’esterno di una discoteca sul lungomare di San Benedetto. Il ragazzo, uscito dal locale dopo una serata di divertimento, sembra che sia stato aggredito da un gruppo di coetanei, riportando ferite molto serie al volto. Il diciassettenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove i medici lo hanno operato per le lesioni riportate. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, con prognosi riservata per le prossime ore. La famiglia ha espresso gratitudine al personale sanitario e ha chiesto privacy durante questo momento difficile. Nel frattempo la Polizia di Stato ha aperto un’inchiesta per chiarire i motivi della lite, che potrebbero essere legati a futili motivi come gelosie o diverbi alcolici. Due giovani sono stati fermati per accertamenti, uno di origine straniera era andato al pronto soccorso per lesioni ad un braccio. Ora sono in corso le indagini e si attendono i risultati delle telecamere di sorveglianza installate sul lungomare.

