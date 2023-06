Risparmiare l'acqua: perché è così importante e come farlo nel modo giusto

L'acqua è una risorsa inestimabile, che garantisce la vita sulla Terra. A differenza di altre risorse, non si può riprodurre ed è indispensabile per la sopravvivenza di ogni organismo sulla Terra. Noi stessi siamo composti principalmente d'acqua e dobbiamo quotidianamente assumerne almeno 1,5 litri e mezzo al giorno per poter garantire il benessere al nostro corpo.

Eppure l'oro blu si sta sprecando e, secondo l'ultimo rapporto ONU pubblicato a marzo 2023, 1 persona su quattro nel mondo non ha accesso all'acqua potabile.

Lo scenario potrebbe addirittura peggiorare di qui a 30 anni in maniera esponenziale se non si interviene in maniera tempestiva con un cambiamento culturale importante.

Occorre dunque risparmiare acqua in ogni modo possibile,partendo da un'educazione alla riduzione degli sprechi e con l'acquisizione di abitudini quotidiane virtuose.

A tal proposito, la Regione Abruzzo dovrà risolvere un problema molto impattante: le perdite della rete idrica, che hanno una percentuale superiore alla media nazionale. Bisognerà intervenire con azioni drastiche volte a cambiare rotta.

Risparmiare acqua in bagno

Gli sprechi dell'acqua cominciano sin dal mattino se non si sta attenti. Basti pensare che solo durante il lavaggio dei denti si rischia di consumare dai 6 ai 12 litri al minuto. Per questo motivo è fondamentale tenere il rubinetto chiuso mentre ci si lava i denti e la doccia chiusa mentre ci si insapona.

Lo sciacquone, a seconda del modello, può arrivare addirittura a consumare fino a 50 litri a utilizzo. Bisogna dunque utilizzarlo solo quanto è necessario e prediligere nella scelta della casetta, la tipologia con doppio pulsante che permette una diversa regolazione della quantità d'acqua.

Ci sono inoltre in commercio dispositivi intelligenti da applicare ai sanitari che consentono in automatico di controllare il flusso dell'acqua e quindi di risparmiare fino a 100 litri di acqua al giorno.

Risparmiare acqua utilizzando bene gli elettrodomestici

Bisogna sfatare un altro mito: il lavaggio a mano non fa risparmiare acqua. Lavare i piatti di 12 persone con la lavastoviglie permette di risparmiare fino al 20% di acqua e lavare a mano gli abiti richiede un numero superiore di risciacqui rispetto ai cicli previsti dalla lavatrice. Per questo è importante acquistare elettrodomestici che aiutano a ottimizzare i consumi grazie a programmi specifici, come le lavatrici e le lavastoviglie intelligenti.

Impianto idrico efficiente per risparmiare acqua

Come abbiamo visto prima con la questione delle dispersioni d'acqua degli impianti della regione Abruzzo, anche nel piccolo la questione è la stessa: un impianto efficiente evita le dispersioni e questo fa risparmiare acqua. Il consiglio è di effettuare verifiche periodiche all'impianto idrico per controllare se ci sono perdite dalle tubazioni o malfunzionamenti. Le componenti per effettuare la manutenzione con il fai da te si possono comprare anche su no uno shop per prodotti di termoidraulica online, come Echome, che permette di ricevere a casa gli articoli che servono in pochi giorni. In molti casi si tratta semplicemente di sostituire dei raccordi o di riparare con materiale isolante delle tubazioni. Se invece la dispersione è causata da un guasto più importante, diventa necessario rivolgersi a tecnici specializzati per la riparazione.



Come risparmiare acqua in casa

Per risparmiare acqua in casa bastano anche semplici gesti quotidiani, come ad esempio recuperare l'acqua di cottura della pasta anche per lavare le stoviglie, riutilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare o per lavare i pavimenti, raccogliere l'acqua piovana predisponendo dei vasi all'esterno e adoperarla per il giardino o per le pulizie di porte e infissi.