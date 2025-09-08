Frase del giorno

08 Set, 2025
Riparte la linea ferroviaria Teramo-Giulianova

Il primo treno partirà da Giulianova alle 6:03, arrivando a Teramo alle 6:37. I dettagli nell’articolo

Riparte la linea ferroviaria Teramo-Giulianova
Da questa mattina, lunedì 8 settembre 2025, é tornato il servizio sulla storica tratta ferroviaria, interrotto dal 15 giugno per importanti lavori di ammodernamento.
Grazie a un investimento di 48 milioni di euro, la linea ora offre:
  1.  25 km di binario rinnovato con materiali all’avanguardia
  2. Stazione di Teramo completamente riqualificata, con nuovi marciapiedi, pensiline e percorsi tattili per ipovedenti.
  3. Manutenzione di ponti e linea elettrica, per un servizio più sicuro e affidabile.
Il primo treno partirà dal capoluogo giuliese alle ore 6:03, arrivando a Teramo alle ore 6:37

 

Tags: Teramo giulianova treno partenza orari ferrovia

