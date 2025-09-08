“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Riparte la linea ferroviaria Teramo-Giulianova
Il primo treno partirà da Giulianova alle 6:03, arrivando a Teramo alle 6:37. I dettagli nell’articolo
- 25 km di binario rinnovato con materiali all’avanguardia
- Stazione di Teramo completamente riqualificata, con nuovi marciapiedi, pensiline e percorsi tattili per ipovedenti.
- Manutenzione di ponti e linea elettrica, per un servizio più sicuro e affidabile.