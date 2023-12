Pescara ha il “suo” treno speciale per Roma

Gli abruzzesi hanno una possibilità in più di raggiungere con la ferrovia Roma in tempi brevi grazie a TUA la Società Unica di Trasporto Abruzzese che, oggi, ha dato il via ad un nuovo collegamento ferroviario Pescara-Roma. Il treno della TUA, un Coradia 2.0 Stream Pop partito stamattina dalla stazione di Pescara centrale, è arrivato puntuale alla Stazione di Roma Termini alle 13 e 55 percorrendo i 150 Km che collegano Pescara alla Capitale in 3 ore e 15 minuti. Il treno del viaggio di ritorno, partito alle 17 e 28,dovrebbe giungere a Pescara alle 20 e 52 con 9 minuti in più dell’andata. Gli organi di stampa, sottolineano giustamente l'importanza dell’iniziativa di TUA che come ha detto il Presidente Marsilio avvicina “l'Abruzzo al resto del mondo a cominciare dalla Capitale”. Tuttavia va precisato che, allo stato attuale, dal confronto tra TUA e TRENITALIA, sembrerebbe che Il treno più veloce di TRENITALIA (l’azienda pubblica delle Ferrovie italiane), fosse più conveniente del vettore di TUA, perché anche se impiega 9 minuti più di quello di TUA, ha il capolinea alla Stazione Terminicioè in pieno centro di Roma con un costo del biglietto minore ( 15,15 Euro contro i 15,45 di quello di TUA), percorrendo i 152 Km. della linea Pescara-Roma in 3 ore e 24 minuti. Anche il nostro Presidente di Regione ha presieduto alla inaugurazione salendo anche lui, insieme ai responsabili di TUA, sul treno alle 10e 40 e una volta giunto a destinazione, visibilmente soddisfatto, ha evidenziare il comfort e l’efficienza dei modernissimi convogli ferroviari acquistati con il contributo della Regione Abruzzo. Ha infine voluto far notare che i vettori Coradia 2.0 Stream Pop: "Costruiti con il 97% di materiali riciclabili e dotati di sistemi automatizzati per ottimizzare i consumi in funzione del numero di passeggeri" e che " questi treni rappresentano un notevole avanzamento tecnologico". Ha anche aggiunto che “ Una particolare attenzione è stata dedicata ai ciclisti e al turismo ecosostenibile: i nuovi treni offrono infatti il trasporto gratuito sia per lebici tradizionali sia per quelle elettriche, con la possibilità di ricaricare queste ultime direttamente a bordo. Una mossa che enfatizza l'impegno della TUA nel promuovere soluzioni di trasporto sostenibili e integrate”.