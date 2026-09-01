Regione: ecco 1.220.000 euro per gli Skate Italia Games 2027

La Giunta regionale si è riunita ieri in seduta ordinaria e ha approvato i seguenti provvedimenti.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, la Giunta ha confermato la riprogrammazione di 1.545.245,20 euro di economie del Piano Sviluppo e Coesione Abruzzo 2000-2020. Le risorse sono destinate a: 1.220.000,00 euro per gli Skate Italia Games 2027; 125.245,20 euro per la riqualificazione degli spazi esterni e la realizzazione di un campo polivalente nell’Istituto Penale per i Minorenni dell’Aquila; 40.000,00 euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella scuola primaria e dell’infanzia di Liscia (CH); 140.000 euro per la riqualificazione del nucleo originario dello stesso Comune; 20.000 euro per Arteparco.

Su proposta dell’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, la Giunta ha dato seguito all’iter regionale per la realizzazione della funivia 3S Roccaraso-Aremogna, destinata a collegare il centro abitato con l’area turistica montana, migliorando mobilità e sicurezza nei periodi di maggiore afflusso. Il provvedimento sarà ora trasmesso alla competente Commissione consiliare per il parere previsto, mentre l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto sarà oggetto di un successivo atto. La delibera non comporta oneri per il bilancio regionale.

Sempre su proposta dell’assessore D’Annuntiis, la Giunta affidato all’Università “G.D’Annunzio” di Chieti-Pescara il supporto tecnico-scientifico per la gestione del sistema di monitoraggio della frana che interessa la SP 29/b a Vallescura di Silvi (TE). L’attività consentirà di controllare il versante e definire le soglie di allarme a tutela della sicurezza della viabilità e della popolazione. Il provvedimento prevede 30.500,00 euro, di cui 15.250,00 euro nel 2026 e 15.250,00 euro nel 2027. Al sistema di monitoraggio e allerta sono stati già destinati 150.000,00 euro.

Su proposta dell’assessore al Bilancio Mario Quaglieri, la Giunta ha individuato il Comune di Roccaraso quale beneficiario e responsabile dell’attuazione dei Campionati Nazionali ASI 2026, approvando la relativa convenzione. L’iniziativa rientra nel POC Abruzzo 2014-2020 e punta alla promozione turistica del territorio attraverso lo sport. Il progetto ha un costo complessivo di 92.000,00 euro, con un finanziamento regionale di 61.000,00 euro.

Su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per la riforma del sistema di emergenza territoriale 118, ridefinendo, come primo intervento, l’assetto delle postazioni di soccorso avanzato e di base in Abruzzo. L’obiettivo è potenziare il servizio, migliorare i livelli di assistenza e ridurre i tempi di intervento. La riforma proseguirà con successivi provvedimenti riguardanti, tra l’altro, personale, mezzi e tecnologie, elisoccorso e Punti di Primo Intervento. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Sempre su proposta dell’assessore Verì, la Giunta ha aggiornato le procedure per l’accesso e la presa in carico dei pazienti nell’assistenza sanitaria territoriale, con modalità uniformi in tutto l’Abruzzo e un maggior raccordo tra ospedale, territorio e domicilio. Le nuove linee riguardano anche i percorsi verso riabilitazione, lungodegenza, RSA e altre strutture assistenziali. Le ASL dovranno adeguare le proprie procedure entro 60 giorni; l’attuazione sarà sottoposta a monitoraggio semestrale. Il provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, la Giunta ha approvato l’accordo tra Regione Abruzzo e CREA Foreste e Legno per IFRA-2, finalizzato alla prima realizzazione dell’InventarioForestale Regionale dell’Abruzzo. Lo strumento permetterà di conoscere in modo più approfondito consistenza e caratteristiche del patrimonio forestale e silvo-pastorale regionale, fornendo dati utili per la sua pianificazione, gestione e tutela. L’accordo prevede una spesa complessiva di 237.600,00 euro, di cui 48.000,00 euro nel 2026, 120.000 euro nel 2027 e 69.600 euro nel 2028.