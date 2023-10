Elezioni regionali abruzzesi, si vota il 10 marzo

Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha annunciato la data ufficiale della consultazione elettorale in Abruzzo: si voterà domenica 10 marzo 2024. Da quanto abbiamo appreso sono in corso contatti con il Governo Meloni per verificare la possibilità di estendere anche nel 2024 la deroga, già concessa nel 2023, di poter votare anche nella giornata di lunedì.

La prossima settimana il presidente della Regione, Marco Marsilio, e il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, si recheranno dal presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Fabrizia Ida Francabandera, per formalizzare la procedura così come previsto dallo Statuto.

Al momento i candidati ufficiali sono lo stesso presidente uscente Marsilio, mentre per il centrosinistra c’è l’ex rettore Luciano D’Amico.