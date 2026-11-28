Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Pescara con l'accusa di furto con strappo. L'intervento è scattato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Pescara Centrale, dopo la segnalazione di un passante che aveva notato una lite tra due persone. Gli agenti della squadra volante hanno bloccato i due e ricostruito l'accaduto.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il 21enne avrebbe avvicinato con una scusa un uomo di 29 anni nel centro cittadino, strappandogli dalle mani alcune banconote per poi fuggire verso il terminal degli autobus. Il 29enne si è quindi lanciato all'inseguimento del giovane.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato l'intera somma di denaro nella tasca dei pantaloni del 21enne e l'hanno restituita al proprietario. Il giovane, dopo essere stato condotto in Questura, è stato trasferito nella casa circondariale di San Donato.