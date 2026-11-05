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Colpo all'area di servizio sulla A25: rapinatore arrestato dalla Stradale

Fermato in poche ore l'uomo che, armato di pistola e a volto coperto, aveva sottratto 1.500 euro dalla cassa. In casa trovata una pistola ad aria compressa senza tappo rosso

Colpo all'area di servizio sulla A25: rapinatore arrestato dalla Stradale

È stato arrestato dalla Polizia di Stato l'uomo responsabile della rapina compiuta all'alba di oggi ai danni di un'area di servizio sull'autostrada A25. L'operazione, condotta dall'Unità Operativa Automontata della Sottosezione di Polizia Stradale di Pratola Peligna, si è conclusa nel pomeriggio con l'associazione del rapinatore presso la Casa Circondariale di Rieti, in attesa dell'udienza di convalida.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, intorno alle 4:35 un individuo di sesso maschile, con il volto coperto da un passamontagna, si è presentato all'interno dell'Area di Servizio Monte Velino Sud brandendo una pistola contro la dipendente e costringendola a consegnargli circa 1.500 euro dal registratore di cassa. La donna, in forte stato di agitazione, ha immediatamente fornito agli agenti indicazioni utili sull'abbigliamento e sul passamontagna utilizzati dal malvivente, precisando di non aver visto alcun tappo rosso sulla canna dell'arma. La visione dei filmati acquisiti ha confermato la dinamica dei fatti. La rapina ha inoltre causato lesioni personali alla vittima.

Le ricerche sono state subito diramate dal C.O.P.S. di L'Aquila, mentre alle 8:00 il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione di Pratola Peligna subentrava nel sopralluogo per verificare tutti i sistemi di videosorveglianza interni ed esterni e raccogliere ulteriori elementi sulle modalità del delitto. Proprio l'analisi delle telecamere installate nel comune di Magliano de' Marsi, in un orario prossimo a quello dell'evento, ha permesso di individuare il passaggio sospetto di un'autovettura, transitata due volte in direzioni opposte. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al mezzo: all'interno dell'abitacolo, sui sedili posteriori, è stato trovato un sotto-casco/passamontagna nero con strisce bianche, compatibile con quello ripreso dagli impianti di videosorveglianza.

Nel corso delle perquisizioni è stato rinvenuto anche un oggetto compatibile con la presunta arma usata per la rapina: una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso. Alle 15:32, sulla base degli elementi raccolti, è stato informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Rieti, che ha disposto l'associazione dell'uomo presso la Casa Circondariale di Rieti.

Nel corso dei controlli è emerso un ulteriore elemento: l'uomo esibiva una Carta di Identità Elettronica priva del microchip, asportato con precisione e dunque in maniera dolosa. Poiché tale elemento strutturale ed essenziale per la sicurezza e la funzione identificativa contiene dati biometrici e impronte digitali, l'individuo è stato deferito in stato di libertà anche per i reati di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale.

Tags: Rapina stazione di servizio velino sud Rapinatore polizia stradale Pratola peligna Carcere rieti

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