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Rapina a mano armata a Portanuova: identificato e arrestato il responsabile

Colpo in un esercizio commerciale nella notte dello scorso 1 ottobre: l'uomo, armato di fucile e a volto scoperto, fu fermato solo grazie alla reazione del proprietario. La custodia cautelare in carce

Rapina a mano armata a Portanuova: identificato e arrestato il responsabile

È stato identificato e raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere il responsabile della rapina a mano armata consumata lo scorso 1 ottobre 2026 in un esercizio commerciale della zona di Portanuova. Il provvedimento è stato emesso al termine di una mirata e tempestiva attività di polizia giudiziaria condotta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Pescara.

Secondo quanto ricostruito, intorno alle ore 01:00 la Sala Operativa della Questura di Pescara aveva diramato una nota riguardante una rapina appena consumata. Un individuo travisato, armato di un fucile e con il volto scoperto, aveva fatto irruzione nel locale asportando il denaro contante dalla cassa. Nonostante la reazione coraggiosa del proprietario, intervenuto dal retrobottega e ingaggiato in una breve colluttazione, il malvivente era riuscito a dileguarsi a bordo di un'utilitaria.

L'immediato intervento degli equipaggi della Squadra Volante sul luogo del reato ha permesso di avviare all'istante i rilievi tecnici, scientifici e dattiloscopici, nonché di acquisire i fotogrammi del sistema di videosorveglianza. Grazie a un valido raccordo operativo tra le forze dell'ordine e sotto il costante coordinamento della Procura, sono stati messi a sistema indizi, immagini e riscontri investigativi che hanno consentito di identificare in breve tempo l'autore del reato.

L'attività degli inquirenti ha permesso di ricostruire il quadro probatorio e di delineare la gravità degli indizi a carico dell'indagato, culminando nell'emissione della misura cautelare restrittiva in carcere, eseguita nella giornata di ieri. Il risultato evidenzia la professionalità, la tempestività e la sinergia d'azione dimostrata dalle Forze dell'Ordine, capaci di assicurare in tempi rapidi una risposta concreta alla sicurezza della cittadinanza, anche grazie all'efficace e puntuale direzione dell'attività d'indagine da parte della Procura della Repubblica.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio.

Tags: Rapina Portanuova Pescara mano armata Arrestato Carcere

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