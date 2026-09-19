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Portanuova, lite in strada e tentata fuga con un’ascia: arrestato

Il protagonista è un 38enne che si era barricato in un complesso abitativo e ha tentato di aggredire gli agenti. La scure sequestrata dalle Volanti

Portanuova, lite in strada e tentata fuga con un’ascia: arrestato

Nelle prime ore della mattina, a seguito di una chiamata d’emergenza giunta alla Sala Operativa che segnalava una lite con l’impiego di armi improprie in zona Portanuova, le pattuglie della Squadra Volante sono giunte sul posto nel giro di pochi minuti.

Grazie alla rapida acquisizione di elementi investigativi da parte del primo equipaggio, gli agenti hanno accertato la dinamica dei fatti, individuando la presenza di più soggetti, uno dei quali armato di scure. Nonostante i tentativi dei fuggiaschi di sottrarsi al controllo barricandosi all’interno di un complesso abitativo e la resistenza opposta da uno di essi nei confronti degli operatori, la professionalità dei poliziotti ha garantito il pieno contenimento della minaccia in totale sicurezza e ha portato all’arresto di un 38enne che tentava di aggredire gli agenti intervenuti.

L’ispezione dell’area svolta nell’immediato ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro la scure che l’uomo aveva abbandonato alla vista della pattuglia.

Tags: Pescara Portanuova Ascia Polizia Arrestato

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