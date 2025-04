Ragazzo armato bloccato al Parco Sabucchi

Pescara continua a rilevare fenomeni che preoccupano: nello specifico parliamo della diffusione di coltelli tra i ragazzi minorenni o appena maggiorenni. E’ successo, ieri, che al Parco di Villa Sabucchi i carabinieri hanno notato un ragazzo di diciotto anni in atteggiamento sospetto. Essendo poi il soggetto anche noto agli investigatori si è proceduto con un controllo ed è risultato che aveva con sé un coltello a serramanico di 18 cm ed un bilancino di precisione. Indizi che hanno portato I militari ad approfondire la questione presso il comando dei carabinieri dove il ragazzo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Pescara, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.