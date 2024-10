Ancora sangue da coltello in centro a Pescara

Un ragazzo pescarese è stato accoltellato questa sera, in centro a Pescara. Alla base dell’aggressione forse una questione di donne, una gelosia malata che ha armato il ‘rivale in amore’ e che adesso è ricercato dagli agenti della Questura. Il ‘fattaccio’ è avvenuto in via Firenze. Immediatamente soccorso dall’ambulanza del 118 non è in gravi condizioni ma l’allarme sulla presenza di tante armi bianche in città e’ serissimo.