Al voto i politici per le Province che non scompariranno mai

Le elezioni di “secondo livello” per il rinnovo del Consiglio Provinciale si svolgeranno domani, giovedì 21 dicembre 2023, dalle ore 8.00 alle ore 21.00, nella sede della Provincia di Pescara, in Piazza Italia. Il seggio elettorale unico sarà istituito nella sala Consiliare Domenico Tinozzi, al primo piano del Palazzo Provinciale. Hanno diritto al voto tutti i sindaci e i consiglieri comunali dei 46 Comuni della Provincia di Pescara in carica alla data delle elezioni. Possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica dei Comuni della Provincia di Pescara.

"Rivolgo un sentito ringraziamento a tutto il consiglio provinciale che in questi due anni ha contribuito in maniera determinante e proficua a portare avanti le sorti dei territori della provincia di Pescara – ha detto il presidente Ottavio De Martinis - . Tutti i singoli consiglieri, al di là delle appartenenze politiche, hanno dimostrato alacremente di operare in un unico interesse per la collettività. Un saluto a tutti i consiglieri provinciali, sia di maggioranza che di minoranza che dopo questi due anni a servizio della comunità provinciale non si sono ricandidati, sono certo che continueranno a lavorare nei rispettivi consigli comunali in maniera ottimale. Ci aspettano altri due anni intensi con diverse opere e progetti da portare avanti, auspico che il nuovo consiglio provinciale che eleggeremo domani sia altrettanto propositivo e collaborativo".

L'elezione dei Consiglieri provinciali avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore a dodici e non inferiore a sei, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto, accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione, il 16 novembre scorso, da parte dei Comuni. La Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione di domani 21 dicembre pubblicherà il numero effettivo degli aventi diritto al voto, in base al quale calcolare la predetta percentuale del 5%. Il voto è ponderato. Le operazioni di scrutinio del voto per il consiglio provinciale si svolgeranno a partire dalle ore 09.00 di venerdì 22 dicembre

Ecco le cinque liste con i nomi dei consiglieri candidati: Lista Pescara Provincia Nuova: Alberto Bartoli, Gianni Chiacchia, Marianna Di Domenica, Massimo Di Renzo, Massimo Di Tonto, Piero Giampietro, Patrizia Longoverde, Simonetta Setta. Lista Fratelli d'Italia: Davide Berardinucci, Pina Campobassi, Stelvio D'Ettorre, Filippo Maria Mariani, Lucia Pierdomenico, Mauro Renzetti, Laura Silvetti. Lista Polo Civico: Mara Del Castello, Lia Dell'Oso, Giovanni Di Nardo, Damiano Di Pietrantonio, Claudio Fonzo, Giovanni Mancini, Roberta Mucciante, Antonella Paolini, Giuseppe Rosati, Camillo Sborgia. Lista Forze di Libertà: Emidio Camplese, Monica Ciuffi, Giorgio De Luca, Gianfranco De Massis, Stefania Di Federico, Stefania Di Toro Mammarella, Augusto Recchia. ListaLega per il Territorio: Lucia Cardone, Gabriele Colasante, Lucio Di Bartolomeo, Maria Luigia Montopolino, Antonio Romano, Giovina Tabilio.