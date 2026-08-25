Lite tra senzatetto degenera: 49enne arrestato per tentato omicidio

Un cittadino polacco di 49 anni è stato arrestato dalla Polizia di Pescara per tentato omicidio dopo aver accoltellato un altro uomo durante una lite tra senzatetto nella zona della stazione di Portanuova. Secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, tutto è nato da una lite tra due uomini, entrambi sui cinquant’anni e senza fissa dimora. La discussione, probabilmente aggravata dal consumo eccessivo di alcol, è degenerata quando uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l’altro all’addome, provocandogli una profonda lesione. L’episodio si è svolto nel pomeriggio di lunedì 24 agosto in via Orazio, sotto il Ponte di, non lontano da viaTiburtina Valeria.

Dopo aver acquisito informazioni dai testimoni presenti sul luogo, gli agenti si sono messi subito alla ricerca del presunto aggressore, nel frattempo allontanatosi, rintracciandolo dopo pochi minuti nelle vicinanze. Le ricerche hanno anche portato al rinvenimento dell’arma utilizzata per il gesto: un coltello con lama di 22 cm, sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 49enne polacco è stato tratto in arresto per tentato omicidio e denunciato per porto abusivo di armi.



Il ferito, un cinquantunenne, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santo Spirito di Pescara. Stando alle prime notizie, l’uomo avrebbe riportato ferite gravi.





