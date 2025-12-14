Frase del giorno

14 Dic, 2025
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Inseguito dalla polizia a Portanuova: aveva mezz'etto di coca in auto

Inseguito dalla polizia a Portanuova: aveva mezz'etto di coca in auto

Un 34enne pescarese non si è fermato al posto di blocco ed ha tentato di scappare invano. Ora è agli arresti domiciliari

Inseguito dalla polizia a Portanuova: aveva mezz'etto di coca in auto

Ancora una mattina, come dire 'particolare', occorsa lungo le strade di Portanuova. E' successo che un cittadino pescarese non si è fermato all’alt di un posto di blocco disposto dalla Polizia di Stato. Anzi, il conducente ha prima fatto finta di fermarsi ma poi ha deciso di scappare per evitare il controllo delle forze dell'ordine. Ne è nato un inevitabile inseguimento, anche pericoloso, perché il fuggitivo non ha esitato a prendere strade in contromano e rischiato più volte la collisione con altri automobilisti terrorizzati da quello che stavano vedendo.

Vistosi braccato, perché nel frattempo erano sopraggiunti i rinforzi della Questura ha deciso di abbandonare la macchina in una strada senza uscita per scappare a piedi. Durante la corsa ha lanciato un pacchetto che è stato recuperato in un secondo momento: conteneva polvere bianca, quasi certamente cocaina, per un peso di circa 50 grammi.  

Raggiunto dagli agenti e sottoposto a perquisizione personale sono venuti fuori anche 11 grammi di hashish, ma soprattutto è risultato che il 34enne nostro concittadino non avesse la patente di guida

Ora si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida.

Tags: Inseguito Portanuova Polizia Coca Auto Arresti domiciliari Pescarese

Vedi anche

Coca, hashish, marijuana. Arrestato teatino
Cronaca

Coca, hashish, marijuana. Arrestato teatino

21 Nov, 2024
Spacciatore nei guai: nascondeva 70mila euro di coca in casa
Cronaca

Spacciatore nei guai: nascondeva 70mila euro di coca in casa

14 Apr, 2022
Pescara Portanuova: uomo nei guai per possesso di quasi due chili di marijuana
Cronaca

Pescara Portanuova: uomo nei guai per possesso di quasi due chili di marijuana

22 Set, 2020
Inchiesta Grandi Eventi: revocati gli arresti domiciliari a Di Carlo e Di Pietrantonio
Cronaca

Inchiesta Grandi Eventi: revocati gli arresti domiciliari a Di Carlo e Di Pietrantonio

28 Lug, 2020
Evade dai domiciliari e ruba al Media World di Megalò: arrestata
Cronaca

Evade dai domiciliari e ruba al Media World di Megalò: arrestata

25 Set, 2016
Furto aggravato commesso nel 2013, ai domiciliari un 44enne
Cronaca

Furto aggravato commesso nel 2013, ai domiciliari un 44enne

16 Mar, 2016
Speronano un'auto della polizia sull'A14, due arresti
Cronaca

Speronano un'auto della polizia sull'A14, due arresti

15 Mag, 2015
Evade dai domiciliari ma si schianta con l'auto. Denunciato
Cronaca

Evade dai domiciliari ma si schianta con l'auto. Denunciato

19 Mag, 2014
Applicato il braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari
Cronaca

Applicato il braccialetto elettronico per gli arresti domiciliari

15 Feb, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661