Inseguito dalla polizia a Portanuova: aveva mezz'etto di coca in auto

Ancora una mattina, come dire 'particolare', occorsa lungo le strade di Portanuova. E' successo che un cittadino pescarese non si è fermato all’alt di un posto di blocco disposto dalla Polizia di Stato. Anzi, il conducente ha prima fatto finta di fermarsi ma poi ha deciso di scappare per evitare il controllo delle forze dell'ordine. Ne è nato un inevitabile inseguimento, anche pericoloso, perché il fuggitivo non ha esitato a prendere strade in contromano e rischiato più volte la collisione con altri automobilisti terrorizzati da quello che stavano vedendo.

Vistosi braccato, perché nel frattempo erano sopraggiunti i rinforzi della Questura ha deciso di abbandonare la macchina in una strada senza uscita per scappare a piedi. Durante la corsa ha lanciato un pacchetto che è stato recuperato in un secondo momento: conteneva polvere bianca, quasi certamente cocaina, per un peso di circa 50 grammi.

Raggiunto dagli agenti e sottoposto a perquisizione personale sono venuti fuori anche 11 grammi di hashish, ma soprattutto è risultato che il 34enne nostro concittadino non avesse la patente di guida.

Ora si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa della convalida.