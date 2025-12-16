Frase del giorno

16 Dic, 2025
  1. Home
  2. Politica
  3. Polemiche sul Centro per l'Impiego: perché non a Spoltore o...

Polemiche sul Centro per l'Impiego: perché non a Spoltore o Montesilvano?

La decisione dell'amministrazione Masci fa arrabbiare i comuni interessati alla fusione nella Nuova Pescara

Polemiche sul Centro per l'Impiego: perché non a Spoltore o Montesilvano?

La vicenda del trasferimento della sede del Cpi (Centro per l'Impiego) da via Passolanciano a Pescara Portanuova, in piazza Garibaldi, sta facendo discutere sia per i dubbi economici rispetto all'operazione sia per la decisione di voler collocare l'importante struttura provinciale sempre nel Comune di Pescara. Sulla questione non si registrano interventi di sorta ma la domanda è palese: a dodici mesi dalla fusione nella Nuova Pescara perché non immaginare un collocamento del Cpi magari in un edificio idoneo e più economico nel territorio di Spoltore o Montesilvano?

 

"La nuova sede del Centro per l’impiego deve sorgere a Pescara, essendo la città capoluogo di provincia, e per questo la Regione ha chiesto al Comune di Pescara, e non ad altri, di individuare sul proprio territorio una sede idonea ad ospitare il Cpi. Poco, anzi nulla, c’entra la fusione di Pescara con Montesilvano e Spoltore, anche se i consiglieri di minoranza vogliono a tutti i costi inserire questo elemento nella polemica degli ultimi giorni, pur di fare ostruzionismo nel tentativo di non far passare la delibera che riguarda l’acquisizione dei locali situati in piazza Garibaldi. Come è ampiamente e chiaramente spiegato nella delibera l’iter è stato lungo e articolato perché come prima cosa è stata effettuata una ricognizione del patrimonio del Comune, ma non è stato possibile individuare una struttura adeguata ai requisiti richiesti dalla Regione – che non chiede spazi più ampi di quelli attuali, checché ne dica la minoranza: per i locali del Comune sarebbe stata necessaria la demolizione e la successiva ricostruzione, impossibile con i due milioni di euro a disposizione. Sono state quindi promosse due manifestazioni di interesse e sono pervenute quattro offerte, tutte con la metratura simile e con costi simili (a parte una, ma riguarda un edificio con un piano non agibile). Con la Regione, sono stati individuati gli spazi ritenuti più rispondenti alle necessità della Regione: spazi situati in centro, facilmente raggiungibili dai cittadini (che, lo ricordo, si recano al Centro per l’impiego su appuntamento) con i mezzi pubblici o privati e con le aree golenali vicine per il parcheggio. Con questa operazione, che prevede anche la sistemazione dei locali a carico della attuale proprietà, il Comune non sosterrà più le spese finora sostenute per l’affitto e si troverà un immobile nel patrimonio a costo zero, visto che l’intera operazione è finanziata con fondi europei. Mentre la minoranza continua ad arrampicarsi sugli specchi, mi sento di difendere l’operato degli uffici che garantirà ai cittadini un Centro per l’impiego in locali nuovi e accoglienti. Le teorie da immobiliaristi dell’opposizione – che dice di sapere quale sarebbe la sede ideale –  si scontrano, questo va detto con forza, con le procedure ad evidenza pubblica seguite dall’Ente”. Queste le risposte dell’assessore comunale pescarese Alfredo Cremonese a chi gli chiedeva perché non a Montesilvano o Spoltore, dato che siamo a soli dodici mesi dalla costruzione di una nuova città e che dovrebbe condividere anche la collocazione di uffici istituzionali di un certo spessore.

 

Tags: Centro per l'impiego Pescara Alfredo cremonese piazza garibaldi via passolanciano spoltore montesilvano nuova Pescara

Vedi anche

Altra bagarre in aula. Stavolta è per il CpI
Politica

Altra bagarre in aula. Stavolta è per il CpI

08 Dic, 2025
Ufficiale la nuova giunta Masci ‘bis’
Politica

Ufficiale la nuova giunta Masci ‘bis’

19 Lug, 2024
La Nuova Pescara e il ‘patto sulle poltrone’ per salvare Montesilvano e Spoltore
Politica

La Nuova Pescara e il ‘patto sulle poltrone’ per salvare Montesilvano e Spoltore

30 Ago, 2023
Nuova Pescara, insorgono Montesilvano e Spoltore
Politica

Nuova Pescara, insorgono Montesilvano e Spoltore

17 Feb, 2022
Nuova Pescara: scoppia la 'guerra' dei Prg. Montesilvano si candida per la revisione
Politica

Nuova Pescara: scoppia la 'guerra' dei Prg. Montesilvano si candida per la revisione

26 Nov, 2019
Nuova Pescara: 89 milioni per favorire fusione Pescara-Montesilvano-Spoltore
Politica

Nuova Pescara: 89 milioni per favorire fusione Pescara-Montesilvano-Spoltore

12 Dic, 2017
Nuova Pescara, Confindustria in pressing su Spoltore-Montesilvano-Pescara
Politica

Nuova Pescara, Confindustria in pressing su Spoltore-Montesilvano-Pescara

07 Lug, 2015
«Pescara, Montesilvano e Spoltore fuori dal patto di stabilità»
Attualità

«Pescara, Montesilvano e Spoltore fuori dal patto di stabilità»

15 Mag, 2014
Sei favorevole all’accorpamento dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore?
Attualità

Sei favorevole all’accorpamento dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore?

02 Mar, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661