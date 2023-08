La Nuova Pescara e il ‘patto’ sulle poltrone tra Montesilvano e Spoltore

Quando mancano solo 5 giorni dall’Assemblea costitutiva della Nuova Pescara del 4 settembre, il compromesso tra l’asse Montesilvano-Spoltore ed il Comune capoluogo, si potrà realizzare. L’emendamento allo statuto presentato dai Comuni di Montesilvano e Spoltore recepisce in gran parte la richiesta-dictat del Consiglio comunale di Pescara. Come ha sottolineato il Sindaco di Pescara Masci, il voto contrario di Pescara comporterebbe l'automatica eliminazione dei Municipi e dei consiglieri relativi. E poiché tutto sommato piuttosto che non avere nessuna poltrona, ob torto collo, i due Comuni minori si rassegneranno ad averne meno di quanto sperato. Ambedue le fazioni infatti concordano sui 4 Municipi e sul numero dei consiglieri municipali, cioè 16 ciascuno per Montesilvano , Pescara 1 e Pescara 2 e 12 per Spoltore più 4 sindaci. Anche sulla denominazione Nuova Pescara, che prima era imprescindibile, ora Montesilvano e Spoltore sembrano disposti ad accettare la denominazione di “Pescara” senza l’aggettivo “Nuova”. Resta ancora il contenzioso sugli assessori che per Pescara non vuole, mentre per Montesilvano e Spoltore, le Giunte, composte da almeno 2 per ogni municipio, ci dovranno essere. Solo così, a loro dire, si potrà garantireun effettivo decentramento ed evitare la temuta annessione da parte di Pescaracon relativa perdita di poltrone.