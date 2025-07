Pineta a fuoco, Pettinari chiede “dimissioni immediate” della Giunta

“Non è accettabile che nella Pineta di Pescara si sviluppi nuovamente un incendio con la distruzione di oltre 2mila mq di bosco a poca distanza dal precedente che ha devastato la riserva. Non è accettabile perché, ancor prima del precedente incendio, il nostro gruppo aveva chiesto all’Amministrazione comunale di istituire una vigilanza h24 da parte delle guardie ambientali volontarie . E’ assurdo pensare che si possano spendere soldi per cose inutili e il Comune non possa investire qualche decina di migliaia di euro l’anno per una convenzione con i volontari ambientali che sarebbero disponibilissimi ad erogare un servizio essenziale di vigilanza. La Pineta, con tutto il patrimonio arboreo, rappresenta una delle principali ricchezze ambientali della nostra città ed assistere inermi ad incendi devastanti senza che vi sia un sistema organizzato di vigilanza ci fa saltare sulla sedia contro questa amministrazione di centrodestrairresponsabile, incapace e politicamente pericolosa. Sono pericolosi per la nostra terra perché il non voler assumere decisioni utili e urgenti atte a salvaguardare la nostra Pineta come quella di dotarsi di una vigilanza h24 significa davvero non capire le funzioni elementari e fondamentali dell’amministrare”. Queste le parole del leader del movimento pettinarista (Domenico Pettinari) che si definisce “arrabbiatissimo perché davanti a tale ennesima ferita subìta dal nostro ambiente, senza muovere un dito sulla programmazione, non posso non riflettere sulla grande incompetenza di questa giunta comunale. Il nostro gruppo, tra le altre cose, aveva fatto approvare una mozione in consiglio comunale sulla istituzione del comitato di gestione della Pineta con la previsione della figura del direttore tecnico. Ricordo che per dare più valore a questo atto lo abbiamo fatto approvare unitamente al Documento Unico di Programmazione, atto fondamentale di indirizzo dell’Amministrazione comunale. Nonostante l’approvazione, in sede di bilancio, ad oggi la stessa mozione non è stata attuata, a dimostrazione del grande disinteresse che la Giunta Masci mostra verso questa tematica”. Per tali motivi chiediamo le dimissioni immediate di Sindaco e Giunta , di quella Giunta che, oltre a non attuare le nostre buone proposte a salvaguardia della Pineta, continua a disporre abbattimenti indiscriminati di alberi in tutta la città dimenticando, come abbiamo segnalato più volte, che gli alberi non si tagliano ma si curano. Purtroppo questa amministrazione preferisce tagliare gli alberi e non investire le somme necessarie per la conservazione e la cura delle piante. Davanti ad una amministrazione che ha tagliato migliaia di piante non ci si dovrebbemeravigliare più di tanto se la Pineta va nuovamente a fuoco, ma ci si deve indignare e pretendere che si dimettano e vadano a casa nel più breve tempo possibile per non far più del male alla nostra terra”, conclude Pettinari.