Pettinari: “Masci mi ha dato del fascista”

“La maggioranza di centro destra, ieri in Consiglio comunale, con una forzatura senza precedenti, ha cassato tutti i nostri emendamenti facendoli decadere in un colpo solo utilizzando una tagliola di fatto con la discrezionalità del Presidente del Consiglio . Un atto contrario alle prerogative del nostro gruppo che si è visto costretto a mettere in atto una battaglia senza precedenti chiedendo ripetutamente la parola per fare emergere con forza l’abuso subito. Avevamo chiesto tra le altre cose di ottenere una risposta a due accessi agli atti formulati da tempo dal nostro gruppo . Uno è teso a conoscere il nominativo dei 114 fornitori morosi dell’Ente che sono stati regolarmente pagati nonostante il debito e l’altro accesso è teso a conoscere le modalità che si stanno utilizzando per recuperare coattivamente un debito per 1 milione di euro relativo ad IMU non pagata da parte di un solo soggetto! Se ci avessero fornito riposta a queste due lettere di accesso agli atti avremmo anche fatto un sacrificio e rinunziato ai nostri emendamenti . La maggioranza invece con una prepotenza ed arroganza politica senza precedenti, non solo non ci ha fornito risposta rispetto ai quesiti posti ma ha anche utilizzato una tagliola di fatto per cassare in un colpo solo i nostri emendamenti che comunque erano emendamenti di buon senso e non ostruzionistici ed erano tesi a stanziare risorse per le case popolari e per abbassare i tributi comunali . Dopo aver ricevuto quello che leggiamo come un attacco ingiusto e ingiustificato dalla maggioranza di centro destra e dopo esserci difesi con tutte le nostre forze in aula annunciamo che nei prossimi consigli continueremo ad attuare forme di protesta a tutela dei diritti calpestati e per la difesa della dignità del nostro gruppo . Stavamo solo chiedendo di far chiarezza su alcune voci, chiedevamo semplicemente di fare gli interessi dell’Ente e come ci è stato raccomandato anche dalla Corte dei Conti si chiedeva di mettere in atto tutti gli strumenti necessari per recuperare il credito vantato senza lasciare intentata nessuna strada. Credevamo che questo potesse essere un approccio condiviso anche dalla maggioranza ma ci siamo visti coinvolti in una battaglia consiliare dove i colpi e i contraccolpi non si sono risparmiati anche con gli interventi del Sindaco che non ha risparmiato offese verso di noi dandomi addirittura del fascista. Noi non ci fermeremo, la loro determinazione nell’ostacolarci ci conferma che siamo sulla buona strada e continueremo a fare le pulci all’amministrazione perché è un nostro dovere e ad adottare le nostre funzioni di sindacato ispettivo a tutela degli interessi della collettività”.

Questa la nota stampa dell’ex pentastellato ora a capo del movimento che porta il suo nome, Domenico Pettinari.