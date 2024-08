“La Caserma dei Vigili è inadeguata e serve all’Università”

Isabella Del Trecco, consigliere comunale di Forza Italia, ha replicato a mezzo stampa a quanto affermato dai sindacati dei pompieri e dal collega Domenico Pettinari a proposito della delocalizzazione della caserma dei Vigili Del Fuoco di viale Pindaro.



“Lancia in resta, Domenico Pettinari sembra sempre pronto a scendere in piazza. E ancora una volta annuncia una battaglia del suo movimento senza neppure informarsi, senza approfondire o studiare i documenti. Se si fosse informato per bene a proposito della vicenda della caserma dei vigili del fuoco di viale Pindaro, che tutti dicono inadeguata, il consigliere comunale saprebbe che la delocalizzazione è stata decisa, cioè votata, ormai da anni, dal 2018 per la precisione (all'epoca il sindaco era Marco Alessandrini), con la previsione di un ampliamento dell'Università. Ma Pettinari si preoccupa poco delle procedure, della pianificazione del Comune, lui pensa solo a schierarsi dalla parte di chi urla di più e di chi, magari, ignora nella stessa identica misura tutto ciò che invece si dovrebbe sapere e dimentica colpevolmente tutto ciò che è stato fatto negli anni, anche su richiesta dei vigili del fuoco che chiedevano una sede più adeguata e cercavano il sito più idoneo. Se n'è parlato anche durante l'ultima campagna elettorale quando la questione è stata sollevata dal centrosinistra, e anche allora dissi che era stata già individuata una nuova area, poco distante da quella attuale, da mettere a disposizione dei vigili del fuoco per la nuova caserma. La prospettiva, nota a tutti (o quasi) è quella dell'ampliamento dell'università D'Annunzio ma è chiaro che Pettinari si è già schierato contro l'Ateneo”.