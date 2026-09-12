Pianella, arrestato un 23enne con 765 grammi di cocaina

Un’operazione condotta con rapidità e precisione dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha portato, nel primo pomeriggio di ieri, all’arresto in flagranza di reato di un 23enne italiano, residente a Pianella e già noto alle forze di polizia, trovato in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato per un controllo in una via del centro. Fin da subito ha mostrato un atteggiamento sospetto, inducendo i militari ad approfondire gli accertamenti. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire complessivamente 765 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Sulla scorta degli elementi investigativi raccolti, il 23enne è stato dichiarato in stato di arresto. Espletate le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Pescara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.

L’episodio si inserisce nel quadro di una più ampia attività di prevenzione e repressione del traffico di stupefacenti condotta dai Carabinieri sul territorio della provincia di Pescara, con particolare attenzione ai soggetti già segnalati e alle dinamiche di spaccio. La tempestività dell’intervento, unita alla capacità di lettura dei contesti a rischio, ha consentito di sottrarre alla circolazione una partita di cocaina di rilevanza non marginale, riducendo il potenziale danno sociale connesso alla diffusione della droga.

L’indagine prosegue sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, mentre i Carabinieri continueranno a mantenere elevata l’attenzione sui fenomeni di spaccio e detenzione di stupefacenti, in coordinamento con le altre forze di polizia e gli enti locali.