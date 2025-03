Sul monopattino per Pratola Peligna con un pacco pieno di cocaina

I Finanzieri della Guardia di Finanza di Sulmona, diretti dal Capitano Cecilia Tangredi, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalità italiana per detenzione, ai fini di spaccio di un rilevante quantitativo di cocaina.

Durante un posto di controllo veniva fermato, in quanto già noto alle Forze dell’ordine, e intento a percorrere, con un monopattino, una strada di Pratola Peligna nel senso vietato di circolazione. I militari, insospettiti dall’agitazione e dall’atteggiamento evasivo del soggetto, gli hanno chiesto se avesse qualcosa da dichiarare e lo stesso estraeva, spontaneamente, un involucro contenente polvere bianca.

L’involucro sottovuoto conteneva circa 340 grammi di cocaina, come acclarato dalle successive analisi speditive, che avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio un minimo di circa 35.000 euro se non ulteriormente tagliata.

Il considerevole quantitativo di droga rinvenuto dai Finanzieri convinceva l’Autorità Giudiziaria della locale Procura della Repubblica che non si trattasse di possesso ai meri fini dell’utilizzo personale e, dunque, il soggetto veniva tratto in arresto per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 e associato alla Casa Circondariale di Sulmona in attesa dell’udienza di convalida degli atti redatti dalle Fiamme Gialle.

L’indagato sarà considerato colpevole del reato ascritto allorquando interverrà sentenza definitiva di condanna.