Pettinari ‘lo sceriffo’ torna a sbattere i pugni

Questa mattina Domenico Pettinari, Caterina Artese e Massimiliano Di Pillo – rispettivamente Presidente e consiglieri comunali del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” – hanno presentato in conferenza stampa, presso il Comune di Pescara, due interrogazioni, due mozioni e un ordine del giorno sulle problematiche della sicurezza urbana della città di Pescara .

“La sicurezza – dichiara Pettinari - è un diritto primario dei cittadini da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico del territorio ed un’adeguata qualità della vita . Solo negli ultimi mesi si sono registrati nella città di Pescara eventi che minano in maniera più o meno pesante la sicurezza e l’incolumità dei cittadini che cito sommariamente: 23 ottobre auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; 15 ottobre due auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; 30 settembre una auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; 22 settembre 3 auto a fuoco in Via Aldo Moro; domenica 8 luglio auto a fuoco in Via Caduti per Servizio; venerdì 5 luglio 2 uomini si introducono nei magazzini dell’ACA e tentano di rubare 130kg di rame; martedì 2 luglio vengono sequestrati ben 100 kg di droga pronti per essere commercializzati; sabato 29 giugno un pedone viene investito lungo viale Bovio con successiva fuga dell’investitore; giovedì 27 giugno si registra un tentato furto in un appartamento in zona San Silvestro; mercoledì 26 giugno un uomo commette ben due rapine nel giro di pochi minuti in due supermercati del centro cittadino ; martedì 25 giugno un tossicodipendente viene salvato dal dissanguamento dopo aver tentato di bucarsi sulla gamba per strada; domenica 23 giugno omicidio di un 17enne accoltellato; sabato 8 giugno un 18enne viene colpito da un fendente all’interno di una discoteca sulla riviera nord; sabato 1 giugno un 36enne viene accoltellato all’altezza di Piazza Dica degli Abruzzi.

Per questi motivi abbiamo voluto presentare due interrogazioni in Consiglio Comunale con le quali chiediamo al Sindaco se l’amministrazione comunale ha intenzione di utilizzare la Polizia Municipale per garantire la sicurezza dei cittadini con lo svolgimento di appositi servizi (appiedati) anche, ma non esclusivamente, in collaborazione con le Forze di Polizia che possano coprire l’intero territorio comunale h24 con anche servizi notturni . Ricordiamo che attualmente la Polizia Locale non svolge servizio nelle ore notturne e le volanti della Polizia di Stato già in grave carenza di uomini sono spesso costrette, nelle ore notturne, a svolgere il rilievo incidenti stradali, attività, queste,che dovrebbe e potrebbe essere svolte dalla Polizia Locale (se solo svolgesse il servizio notturno). Con le interrogazioni presentatechiediamo, altresì, se l’amministrazione comunale ha promosso attività di controllo nei parchi e nelle aree pubbliche volte a favorire una sorta di “presidio” per arginare frequentazioni e comportamenti indesiderati, se il Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto nel 2018 tra il Comune e la Prefettura ha contemplato, l’utilizzo del sistema di videosorveglianza e di lettura targhe per la sicurezza urbana e quale ne sia stato l’uso per finalità interforze, se il sistema di lettura targhe attualmente in essere consente a tutte le Forze di Polizia dello Stato di controllare i transiti dei veicoli sospetti attraverso l’inserimento di alert qualificati nel software gestionale della Polizia di Stato e se le telecamere presenti in città sono collegate con il “Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti”, indispensabile per un reale flusso di informazioni che giungono da tutto il territorio nazionale .

Oltre a queste interrogazioni abbiamo presentato – continua Pettinari - un ordine del giorno per ottenere più uomini della Polizia di Stato da mettere su strada tenuto conto che attualmente la città è divisa in quattro quadranti, tre di questi dovrebbero essere coperti, per turno, da tre volanti della polizia di stato e il quarto quadrante da una gazzella dei carabinieri. Purtroppo, frequentemente, i quattro quadranti non si riescono a coprire, con quattro macchine, per carenza di personale, a maggior ragione se si pensa che nelle ore notturne alcune di queste macchine potrebbero essere distratte per rilevare incidenti, compito,quest’ultimo, che dovrebbe svolgere la polizia locale . Abbiamo anche depositato una mozione tesa a realizzare una indagine per rilevare nel territorio comunale la presenza di stalle abusive adibite al ricovero temporaneo o permanente di animali tenuto conto che frequentemente, soprattutto sul lungomare sud, si vedono cavalli che tirano bighe lanciate ad alta velocità completamente in violazioni delle norme del codice della strada e delle regole del vivere civile con ingressi irregolari anche sulla spiaggia e in mare. Ci auguriamo che queste mozioni possano essere accolte come ci auguriamo che presto l’amministrazione comunale possa rispondere alle nostre interrogazioni per fornire un riscontro fattivo al timore della popolazione per il ripetersi di reati che mettono a repentaglio la sicurezza di famiglie e imprese che si estrinseca in un totale senso di abbandono, di frustrazione e paura . In conclusione esprimiamo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio comunale della nostra mozione che mira ad istituire l’osservatorio comunale della legalità. Tutti questi atti depositati in Consiglio comunale – conclude Pettinari - dimostrano, ancora una volta, il nostro grandeimpegno a favore della collettività, per rendere la nostra Pescara una città davvero accogliente, vivibile, pulita, ordinata e soprattutto sicura” .