Continuano i crimini ‘predatori’ a Pescara: uomo preso a pugni da un ladro

Continuano i crimini ‘predatori’ a Pescara, che non è il capoluogo di Regione ma di sicuro primeggia dal punto di vista dei reati e dal punto di vista della cronaca nera. Ieri un altro fatto gravissimo: un uomo é stato preso a pugni dentro la sua abitazione da un ladro che, poco prima, aveva rubato le chiavi dell’appartamento dall’auto del suocero con l’obiettivo di svaligiare quella casa insieme a due complici.

Per fortuna era stata avvisata tempestivamente la Polizia attraverso il 113 ed una pattuglia della Squadra Volante, giunta immediatamente sul posto, é riuscita a mettere le mani su uno dei banditi: un 31enne di Pescara.

Per fortuna anche la refurtiva é stata recuperata, ma per la vittima dell’aggressione c’è stata la necessità di ricorrere alle cure del pronto soccorso per il pugno sferrato al volto. Ne avrà per 10 giorni, questa la prognosi dei medici del nosocomio pescarese.

La persona bloccata è stata arrestata e associata al carcere di San Donato in attesa dell’udienza di convalida dove sarà interrogato sull’identità dei complici, che hanno le ore contate.