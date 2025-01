‘Fattacci’ di via Caduti per Servizio. Il Sindaco: “Non siamo nella giungla”

"Una dopo l'altra, le risposte arrivano: arrivano dall'amministrazione comunale e arrivano anche dalle forze dell'ordine la cui attività si sta rivelando preziosissima, nei quartieri popolari della città, dove qualcuno ha pensato di poter fermare gli sgomberi degli appartamenti occupati in maniera illegittima. Il rogo che si è sviluppato in via Caduti per Servizio dopo i recenti "sfratti" poteva avere conseguenze tragiche, ma non è stato così grazie all'intervento tempestivo dei soccorritori e di certo non fermerà l'azione del Comune che sta perseguendo questo obiettivo con determinazione già dalla precedente consiliatura. Chi c'è dietro quell'attentato pensava, evidentemente, di restare impunito, e invece la polizia ha individuato il presunto mandante e il presunto esecutore. La giustizia farà il suo corso, a tal proposito, ma intanto è arrivato un messaggio forte e chiaro, anzi chiarissimo, a chi pensa di vivere nella giungla e crede di poter affermare una legge diversa da quella dello Stato. In via Caduti per servizio ma anche in tutte le altre zone della città, lo Stato c'è e porta avanti un gioco di squadra quotidiano, i cui frutti si vedono, contando sempre sulla collaborazione dei cittadini perbene. Il mio ringraziamento va a chi lavora e si impegna per la città, a partire da chi ci sta lavorando in Comune e prosegue gli “sfratti” senza fermarsi di fronte a certi segnali molto preoccupanti e pericolosi, e proseguendo con la questura e tutte le forze dell'ordine, la polizia locale, la Procura e la prefettura. Aldilà di chi sa solo alzare l'asticella delle polemiche, e di chi pensa che basta alzare la voce (davanti alle telecamere) per ottenere risultati, c'è chi porta a casa risultati tangibili, soddisfacenti e decisivi contro le occupazioni abusive e senza titolo. E a tutti dico grazie".

Queste le parole del primo cittadino di Pescara Carlo Masci.