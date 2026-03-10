Pescaresi "bis". Il PD commenta la sconfitta con filosofia

"La ripetizione del voto nelle 23 sezioni di Pescara è stata un passaggio importante per la democrazia e per la trasparenza del risultato elettorale. È giusto distinguere il piano politico da quello giurisdizionale. Dal punto di vista politico l’esito del voto è chiaro e racconta di una chiara riconferma di Masci. Sul piano giurisdizionale, va rivendicata la scelta di aver consentito alla città di arrivare a un risultato più trasparente, dopo le gravi irregolarità del voto precedente. Oggi anche il sindaco Carlo Masci potrà proseguire il suo mandato senza le ombre che erano state evidenziate dalle sentenze”, il commento del segretario regionale del PD Abruzzo, Daniele Marinelli, con la segretaria provinciale di Pescara Carmen Ranalli.

“Sapevamo molto bene quanto fosse difficile affrontare la ripetizione di un voto limitato a sole 23 sezioni ed evidentemente non siamo riusciti a trasmettere l'idea che potesse essere rimesso in gioco il destino di tutta la città – sottolinea Marinelli - . Ha prevalso un voto più millimetrico di relazione rispetto al significato politico generale della sfida; il centrosinistra ha senz'altro pagato le divisioni del 2024, quando il campo progressista si è presentato disunito. La sconfitta è chiara e non servono attenuanti, ma la parzialità e l'eccezionalità di un voto suppletivo non consentono valutazioni politiche di ordine più generale, se non quelle legate alla necessità di ripartire, uniti, per organizzare una proposta politica e amministrativa più forte, in vista delle prossime sfide che attendono la città. Un ringraziamento va alle oltre 8.000 persone tornate alle urne con una partecipazione consapevole, a Carlo Costantini per la generosità con cui ha guidato questa inedita campagna elettorale, alle candidate e ai candidati e a tutti i volontari che hanno animato queste settimane. Rivolgo un augurio di buon lavoro al sindaco Carlo Masci per l'impegno che lo attende nei mesi che ci separano dalla nascita della Nuova Pescara. La nostra opposizione sarà chiara e di merito, per il bene di Pescara. Da domani testa rivolta alle prossime importantissime sfide, a partire dal referendum e dalle elezioni amministrative di primavera”.

“La ripetizione parziale del voto a Pescara è stata un fatto straordinario: non soltanto un passaggio elettorale, ma un momento significativo di democrazia - aggiunge la segretaria provinciale del PD Carmen Ranalli - . Desidero ringraziare tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno scelto di esercitare il proprio diritto di voto in una fase storica segnata da un forte astensionismo. Un ringraziamento va anche a tutte le candidate e a tutti i candidati del Partito Democratico, che hanno affrontato con grande impegno una campagna elettorale complessa. Rivolgo infine un augurio di buon lavoro al sindaco Carlo Masci per le sfide imminenti che attendono la città. Per quanto ci riguarda, si apre ora un momento necessario di riflessione e di confronto con la nostra comunità politica e con il territorio, per continuare a costruire una proposta forte e credibile per il futuro di Pescara.”