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Pescara torna alla "Belle Époque", tuffo nel passato tra arte moda d fine 800 e spettacoli

Domenica 23 agosto un ricco programma gratuito tra bagni in costume d'epoca, mostre sartoriali e concerti

Pescara torna alla "Belle Époque", tuffo nel passato tra arte moda d fine 800 e spettacoli

Un viaggio affascinante nei primi del ’900 tra bagni di mare d’epoca, mostre sartoriali, enogastronomia e spettacoli di musica e danza storica. Domenica 23 agosto 2026 prende il via “Pescara Belle Époque”, un evento gratuito promosso dall'Assessorato alla Cultura del comune di Pescara nell'ambito della rassegna Cultura al Sole 2026.
L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il centro studi e ricerca danze storiche L’Imperiale, offre un ricco programma di appuntamenti distribuiti lungo tutta la giornata.

La giornata si aprirà alle ore 10.00 sulla spiaggia libera di fronte al Teatro Flaiano sul litorale pescarese con una suggestiva balneazione in costume da bagno storico. A fare da cornice, le sessioni di pittura en plein air con i pittori Vally Valentini, Stefano Schiazza, Rosamaria Brandimarte e Angela Di Teodoro.

Nel pomeriggio, alle 17.30 le attività si spostano all'Aurum per l'inaugurazione della mostra con l'esposizione dei dipinti realizzati al mattino e dei costumi da bagno sartoriali di fine '800 curati dal sarto Davide De Lorenzo.

A seguire alle 19.45 spazio al gusto e al dibattito con una degustazione di vini e una tavola rotonda di confronto tra ospiti e organizzatori dell'evento, moderata da Jacopo Bassetta.

A chiudere la giornata (ore 21.00) sarà un suggestivo concerto tra musica e danza, un omaggio alle melodie e canzoni d'epoca. Sul palco si esibiranno: Nunzio Fazzini (Tenore), Roberto Rupo (Pianoforte),  Guliano Morgione (Chitarra), Sandro Carbone (Flauto). Le danze storiche saranno a cura de L’Imperiale di Daniel Lapenna.

Info e Prenotazioni
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.
Per la partecipazione è richiesta la prenotazione tramite i seguenti recapiti:
Telefono / WhatsApp: 349 0594229 E-mail: associazionelimperiale@gmail.com

Tags: Pescara Belle Époque

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