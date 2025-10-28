Frase del giorno

28 Ott, 2025
Pescara e Avellino si Dividono la Posta: All'Adriatico Finisce 1-1

Succede tutto nel primo tempo. Simic risponde a Capellini

Pescara e Avellino si Dividono la Posta: All'Adriatico Finisce 1-1

Si è conclusa in parità la sfida dello Stadio Adriatico tra Pescara e Avellino, valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2025/2026. La partita, molto combattuta e ricca di emozioni fin dai primi minuti, ha visto le due squadre dividersi la posta in palio con il risultato di 1-1.

La gara è partita subito con un ritmo elevato e occasioni da entrambe le parti. Al 2', l'Avellino ha subito sfiorato il vantaggio con Missori, il cui colpo di testa si è stampato sulla traversa della porta difesa da Desplanches. È stato però il Pescara a sbloccare il risultato al 5': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la respinta corta del portiere Daffara è finita sui piedi di Riccardo Capellini che, con un tap-in di sinistro, ha insaccato il gol dell'1-0 per i padroni di casa. Il Pescara ha sfiorato il raddoppio, colpendo a sua volta una traversa al 14' con Valzania. L'Avellino non si è disunito e ha trovato il pareggio al 29': da un corner battuto da Sounas, il difensore Lorenco Simic è saltato più in alto di tutti, siglando di testa l'1-1 e il suo secondo gol in campionato.

Nella ripresa, entrambe le formazioni hanno cercato la rete della vittoria, ma senza fortuna. I padroni di casa ci hanno provato con Valzania, Di Nardo e Meazzi. L'Avellino ha riposto con Russo e Biasci. La partita è rimasta intensa fino al triplice fischio, con continui capovolgimenti di fronte, specialmente nel finale, senza però arrivare al gol. Con questo punto il Pescara sale a quota 8 punti. Sabato 1 novembre biancazzuri di scena a Palermo.

PESCARA AVELLINO 1-1

5′ CAPELLINI, 29′ SIMIC

PESCARA (3-5-1-1) Desplanches, Capellini, Brosco (31’st Giannini), Corbo; Letizia, Dagasso (31’st Graziani), Squizzato (46’st Vinciguerra), Valzania (46’st Okwonkwo) Corazza; Meazzi (20’st Caligara), Di Nardo. All. Vincenzo Vivarini

A DISPOSIZIONE: Saio, Gravillon, Brandes, Berardi, Cangiano, Sgarbi, Tonin.

AVELLINO (4-3-1-2) Daffara, Missori, Enrici, Simic, Milani; Palumbo, Kumi (42’st Gyabuaa), Sounas (12’st Besaggio), Insigne (23’st Russo), Crespi (23’st Tutino), Lescano (12’st Biasci).  All. Raffaele Biancolino

A DISPOSIZIONE: Iannarilli, Cagnano, Cancellotti, Manzi, Fontanarosa, Armellino, Panico.

ARBITRO: Andrea Calzavara della sezione di Varese. ASSISTENTI: Gamal Mokhtar (Lecco) e Simone Pistarelli (Fermo). QUARTO UOMO: Dario Di Francesco (Ostia Lido). VAR: Niccolò Baroni (Firenze). AVAR: Emanuele Prenna (Molfetta).

Ammoniti: Valzania, Sounas, Missori, Tutino

