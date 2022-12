Altra sconfitta del Pescara per 1-0 ad Avellino

I biancoverdi irpini battono il Pescara per 1 a 0 grazie ad una rete segnata dal senegalese Kanouté dopo appena otto minuti di gioco. Nella ripresa il Pescara ha cercato di rimontare il gol subito, ma un po’ per sfortuna ed un po’per la bravura dell’estremo difensore campano Pane, ha collezionato la quinta sconfitta nelle ultime sei gare a cominciare da quella subita in casa il 27 novembre scorso dal Catanzaro per 3 reti a 0. Mentre il Delfino si sta avvitando in una brutta spirale, si allontanano sempre più dal Pescara le prime due in classifica il Catanzaro ed il Crotone che oggi hanno superato rispettivamente Az Picerno e Messina col medesimo risultato di 1 a 0.

AVELLINO (3-4-3) Pane 8; Ricciardi 5,5 (dal 1’ s.t. Rizzo 6); Moretti 6 (dal 29’ s.t. Illanes s.v.); Aya 7; Tito 6,5; Dall’Oglio 6,5 (dal 25’ s.t. Casarini 6); Matera 6 (dal 40’ s.t. Garetto s.v.); Maisto 7; Russo 6,5, Kanoute 8; Trotta 6 (dal 29’ s.t. Zanandrea s.v.). A disposizione Marcone, Pizzella, Scognamiglio, Auriletto, Micovschi, Gambale, Di Gaudio, Ceccarelli, Fusco. Allenatore Rastelli.

PESCARA (4-3-2-1) Sommariva 5; Crescenzi 5, Brosco 6, Boben 6, Milani 5; Gyabuaa 5,5 (dal 29’ s.t. Vergani s.v.), Aloi 5 (dal 42’ s.t. Delle Monache s.v.), Mora 5,5; Cuppone 5 (dal 1’ s.t. Kolaj 6), Desogus 4; Tupta 5 (dal 42’ s.t. Lescano s.v.). A disp. D’Aniello, Di Carlo, Cancellotti, De Marino, Ingrosso, Saccani, Crecco, D’Aloia, Germinario. Allenatore Colombo.

ARBITRO: Emmanuele di Pisa.



PRIMO TEMPO

Al 3’ Sommariva intercetta una conclusione dalla distanza del laterale sinistro Maisto.

Al 8′ Passa in vantaggio l’Avellino con Kanouté che dopo aver intercetta un lancio di Aya scavalca la difesa e insacca praticamente a porta vuota.

Al 10′ Sugli sviluppi di un calcio da fermo, Cuppone da buona posizione manda alto.

Al 13’Mora serve con un calcio di punizione Brosco che salta più in alto di tutti, ma il suo tiro esce di un soffio.

Al 15′ Dall’Oglio impegna l’estremo difensore abruzzese con un tiro dalla lunga distanza.

Al 18′ Ricciardi in seguito ad un cross di Russo indirizza di tacco in rete , ma il pallone finisce fuori non di molto.

Al 28' Un cross lungo dalla sinistra manda a vuoto sia Kanouté vuoto che Sommariva, ma Brosco ben piazzato risolve.

Al 32′ Desogus dalla sinistra fa partire un bel sinistro che Pane intercetta in due tempi.

Al 42′ Sommariva respinge una conclusione di Trotta in piena area. Russo, che interviene sulla ribattuta da fuori area, manda fuori di poco.

Al 44’ Un tiro cross di Desogus sfiora il palo alla sinistra del portiere irpino.

Al 46’ Dopo un minuto di recupero finisce la prima frazione di gioco .



SECONDO TEMPO

Al 11’ Gran tiro dalla distanza di Aloi che sfiora la porta avellinese.

Al 21′ Dopo una ripartenza del Pescara la palla finisce a Desogus che dal limite cerca di sorprendere Pane che però riesce ad intercettare il tiro a giro.

Al 33′ Tupta serve Kolaj che appoggia a Desogus, che conclude male la buona occasione.

Al 37’ Tupta tutto solo davanti a Pane, non riesce a sorprendere il portiere irpino che manda in angolo .

Al 38′ E’ ancora l’estremo difensore irpino Pane a fare gli straordinari neutralizzando un tiro a botta sicura di Tupta.

Al 50’ dopo 5 minuti di recupero, termina l’incontro che vede gli irpini vittoriosi sul Pescara per 1 a 0.