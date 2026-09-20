Frase del giorno

20 Set, 2026
  1. Home
  2. Cultura
  3. Pescara diventa la capitale della cittadinanza europea con Erasmus+...

Pescara diventa la capitale della cittadinanza europea con Erasmus+ del Liceo Galilei

Dal 21 al 25 settembre 2026 il Liceo Galilei accoglie studenti, docenti e dirigenti da Spagna, Slovacchia, Francia, Svezia, Germania e Polonia per una settimana di dibattiti, sport e outdoor learning

Pescara diventa la capitale della cittadinanza europea con Erasmus+ del Liceo Galilei

Pescara si prepara a diventare il cuore pulsante dell’integrazione e del dialogo interculturale europeo. Dal 21 al 25 settembre 2026, il Liceo Scientifico “G. Galilei” ospiterà la Erasmus+ Week (KA1 School) dal titolo “One voice. One Europe”, trasformando la città in un vero e proprio crocevia di culture, idee e progetti per il futuro dell'Unione.

L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria di delegazioni composte da studenti, docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Europa, in rappresentanza di sette nazioni: Spagna (Madrid e Valencia), Slovacchia (Zlaté Moravce), Francia (Parigi), Svezia (Falun), Germania (Monaco) e Polonia (Cracovia). Un segno tangibile di accoglienza e condivisione è rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie del liceo pescarese, che apriranno le porte delle proprie case per ospitare direttamente gli studenti stranieri.

Il calendario degli eventi, fitto e variegato, si snoderà attraverso momenti di formazione istituzionale, attività laboratoriali e scoperte del territorio abruzzese:

  • Lunedì 21 settembre: Dopo il taglio del nastro inaugurale, il Parlamentarium dell'Aurum farà da cornice ai workshop studenteschi incentrati sui fondamenti dell'Unione Europea e sull'educational gaming, mentre docenti e dirigenti si confronteranno in una tavola rotonda dedicata alle best practice sui valori europei. Nel pomeriggio, spazio alla scoperta della città con una coinvolgente caccia al tesoro.

  • Martedì 22 settembre: Giornata all'insegna dello sport e del benessere presso lo stabilimento Prora Beach Club sul lungomare Matteotti, dove i ragazzi si sfideranno in tornei di beach volley, beach tennis, nordic walking e giochi da spiaggia.

  • Mercoledì 23 settembre: L’Aula Magna di via Vespucci ospiterà un approfondimento sulla cittadinanza globale ed europea, seguito dalla sessione di networking Erasmus+ Partnership & Mobility Hub. La giornata vedrà inoltre i liceali del Galilei e gli ospiti stranieri impegnati nella registrazione del podcast ufficiale “One voice, one Europe”.

  • Giovedì 24 settembre: L'appuntamento si sposterà nell'entroterra abruzzese per un'esperienza di Outdoor Learning. Le delegazioni visiteranno l'Abbazia di San Liberatore a Majella e le Gole dell'Alento a Serramonacesca, unendo momenti di riflessione interculturale a sfide di gruppo nella natura.

  • Venerdì 25 settembre: La cerimonia di chiusura celebrerà il successo della settimana con l'esibizione della Galiband – il gruppo musicale del liceo –, la consegna degli attestati e le foto di rito prima dei saluti finali.

Grande entusiasmo e orgoglio emergono dalle parole del Dirigente Scolastico del Liceo Galilei, il Prof. Carlo Cappello:

«Accogliere la comunità europea nelle nostre aule e nella nostra città rappresenta un momento di straordinaria crescita umana e culturale. L'Erasmus+ Week non è semplicemente uno scambio di esperienze didattiche, ma una concreta palestra di cittadinanza democratica e consapevole. Ringrazio i docenti organizzatori e le famiglie del nostro liceo che aprono le proprie case agli studenti stranieri: è attraverso questi legami di autentica ospitalità che abbattiamo le barriere linguistiche e culturali, costruendo insieme la casa comune europea e preparando i nostri ragazzi a essere protagonisti del mondo di domani».

Con questo ambizioso progetto, il Liceo Scientifico “G. Galilei” conferma la sua vocazione internazionale e il proprio impegno nel formare cittadini europei aperti, consapevoli e pronti a dialogare con il mondo.

Tags: Pescara Erasmus+ liceo galileo galilei

Vedi anche

"La Notte dell’Orientamento": il Liceo Galilei oltre l'open day
Attualità

"La Notte dell’Orientamento": il Liceo Galilei oltre l'open day

12 Dic, 2025
Manuel strappato alla vita a 17 anni. Il cordoglio del Liceo Galileo Galilei di Pescara
Cronaca

Manuel strappato alla vita a 17 anni. Il cordoglio del Liceo Galileo Galilei di Pescara

03 Lug, 2023
Inaugurata la nuova palestra del Liceo Galileo Galilei di Pescara
Attualità

Inaugurata la nuova palestra del Liceo Galileo Galilei di Pescara

22 Mag, 2023
Gli studenti del Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' saranno “sentinelle di civiltà’”
Attualità

Gli studenti del Liceo Scientifico 'Galileo Galilei' saranno “sentinelle di civiltà’”

19 Apr, 2022
Studentessa del liceo Galilei nella nazionale di Debate
Attualità

Studentessa del liceo Galilei nella nazionale di Debate

16 Gen, 2021
"Science by Night" al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara
Cultura

"Science by Night" al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Pescara

15 Dic, 2017
"Lectio magistralis" di Don Luigi Ciotti ai ragazzi del Liceo Scientifico "Galileo Galilei"
Società

"Lectio magistralis" di Don Luigi Ciotti ai ragazzi del Liceo Scientifico "Galileo Galilei"

29 Mar, 2017
I ragazzi del Liceo "Galileo Galilei" di Pescara sulle tracce dell'International Space Station
Società

I ragazzi del Liceo "Galileo Galilei" di Pescara sulle tracce dell'International Space Station

23 Mar, 2017
Il guru dell'ottimismo al 'Galileo Galilei' di Pescara con #noncifermanessuno
Società

Il guru dell'ottimismo al 'Galileo Galilei' di Pescara con #noncifermanessuno

06 Apr, 2016

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661