Pescara diventa la capitale della cittadinanza europea con Erasmus+ del Liceo Galilei

Pescara si prepara a diventare il cuore pulsante dell’integrazione e del dialogo interculturale europeo. Dal 21 al 25 settembre 2026, il Liceo Scientifico “G. Galilei” ospiterà la Erasmus+ Week (KA1 School) dal titolo “One voice. One Europe”, trasformando la città in un vero e proprio crocevia di culture, idee e progetti per il futuro dell'Unione.

L’iniziativa vedrà la partecipazione straordinaria di delegazioni composte da studenti, docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Europa, in rappresentanza di sette nazioni: Spagna (Madrid e Valencia), Slovacchia (Zlaté Moravce), Francia (Parigi), Svezia (Falun), Germania (Monaco) e Polonia (Cracovia). Un segno tangibile di accoglienza e condivisione è rappresentato dal coinvolgimento delle famiglie del liceo pescarese, che apriranno le porte delle proprie case per ospitare direttamente gli studenti stranieri.

Il calendario degli eventi, fitto e variegato, si snoderà attraverso momenti di formazione istituzionale, attività laboratoriali e scoperte del territorio abruzzese:

Lunedì 21 settembre: Dopo il taglio del nastro inaugurale, il Parlamentarium dell'Aurum farà da cornice ai workshop studenteschi incentrati sui fondamenti dell'Unione Europea e sull'educational gaming, mentre docenti e dirigenti si confronteranno in una tavola rotonda dedicata alle best practice sui valori europei. Nel pomeriggio, spazio alla scoperta della città con una coinvolgente caccia al tesoro.

Martedì 22 settembre: Giornata all'insegna dello sport e del benessere presso lo stabilimento Prora Beach Club sul lungomare Matteotti, dove i ragazzi si sfideranno in tornei di beach volley, beach tennis, nordic walking e giochi da spiaggia.

Mercoledì 23 settembre: L’Aula Magna di via Vespucci ospiterà un approfondimento sulla cittadinanza globale ed europea, seguito dalla sessione di networking Erasmus+ Partnership & Mobility Hub . La giornata vedrà inoltre i liceali del Galilei e gli ospiti stranieri impegnati nella registrazione del podcast ufficiale “One voice, one Europe”.

Giovedì 24 settembre: L'appuntamento si sposterà nell'entroterra abruzzese per un'esperienza di Outdoor Learning . Le delegazioni visiteranno l'Abbazia di San Liberatore a Majella e le Gole dell'Alento a Serramonacesca, unendo momenti di riflessione interculturale a sfide di gruppo nella natura.

Venerdì 25 settembre: La cerimonia di chiusura celebrerà il successo della settimana con l'esibizione della Galiband – il gruppo musicale del liceo –, la consegna degli attestati e le foto di rito prima dei saluti finali.

Grande entusiasmo e orgoglio emergono dalle parole del Dirigente Scolastico del Liceo Galilei, il Prof. Carlo Cappello:

«Accogliere la comunità europea nelle nostre aule e nella nostra città rappresenta un momento di straordinaria crescita umana e culturale. L'Erasmus+ Week non è semplicemente uno scambio di esperienze didattiche, ma una concreta palestra di cittadinanza democratica e consapevole. Ringrazio i docenti organizzatori e le famiglie del nostro liceo che aprono le proprie case agli studenti stranieri: è attraverso questi legami di autentica ospitalità che abbattiamo le barriere linguistiche e culturali, costruendo insieme la casa comune europea e preparando i nostri ragazzi a essere protagonisti del mondo di domani».

Con questo ambizioso progetto, il Liceo Scientifico “G. Galilei” conferma la sua vocazione internazionale e il proprio impegno nel formare cittadini europei aperti, consapevoli e pronti a dialogare con il mondo.