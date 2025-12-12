"La Notte dell’Orientamento": il Liceo Galilei oltre l'open day

La sede di via Vespucci del Liceo Scientifico G. Galilei si prepara ad aprire le sue porte sabato 13 dicembre, dalle 17:30 alle 20:30, per un appuntamento che trascende il concetto tradizionale di Open Day: "La Notte dell’Orientamento: il Galilei si racconta". L'iniziativa, imbastita dal Dirigente Scolastico, prof. Carlo Cappello e dalla prof.ssa Daniela D’Innocente, funzione strumentale Orientamento in entrata, si preannuncia come un vero e proprio festival della conoscenza e della creatività, trasformando gli spazi del Liceo in un dinamico crocevia di eccellenze accademiche e laboratori interdisciplinari. Il cuore pulsante dell'evento è rappresentato da un panel di relatori di altissimo profilo, figure che non solo rappresentano l'eccellenza della ricerca italiana, ma che hanno anche un legame profondo con la scuola, con la cultura scientifica e che lavorano con l'obiettivo di ispirare le nuove generazioni. A partire dalle ore 17.30 nella Sala Polifunzionale dell’Istituto interverranno: il Prof. Enrico Miccadei (Università "G. d'Annunzio" - Ud’A), professore Ordinario in Geografia Fisica e Geomorfologia, delegato del Rettore per la Terza Missione, che porrà l'accento sulle Geoscienze e l'importanza cruciale dell'analisi delle pericolosità geomorfologiche e dell'educazione ambientale, temi centrali per la sostenibilità del futuro. A seguire il microfono passerà al prof. Francesco Vissani, PhD in Fisica, dirigente di ricerca presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN e vincitore della Medaglia Occhialini, che guiderà il pubblico nei misteri della Fisica e nei progressi scientifici degli ultimi anni, offrendo una prospettiva oltre il Modello Standard e stimolando la curiosità sull'universo profondo, raccontando la sua esperienza nei laboratori del Gran Sasso e i suoi ultimi lavori. Segue l'astrofisico Prof. Costantino Sigismondi (ICRANet, Premio Accademia dei Lincei 2024 per la Relatività), che, consolidando un fecondo rapporto con il Liceo Galilei che risale al 2015, presenterà i suoi studi sulle variazioni secolari del diametro solare. L’esplorazione del cielo sarà compiuta anche con la Dott.ssa Alessandra Di Cecco, ex-studentessa del Galilei, Project Manager ASI ed Esperto Nazionale Distaccato presso EUSPA, che illustrerà le sfide dell'Astrofisica e della nascente Space Economy, compresa la gestione dei detriti spaziali. Non mancherà l'eccellenza in campo biomedico con il Prof. Leonardo Mastropasqua (Direttore del CNAT Ud’A e Presidente Società Oftalmologica Universitaria Italiana SOU), che condividerà le frontiere dell'alta tecnologia in Oftalmologia per la cura delle malattie dell’occhio. Tuttavia la Notte dell’Orientamento è pensata non solo per guardare al futuro degli studenti ma ha un occhio ben ancorato al presente. Offre ai futuri studenti e alle loro famiglie un assaggio concreto della vitalità didattica del Liceo. La sede di via Vespucci si animerà in un palcoscenico di attività che spaziano dalla scienza all'arte, dalla cultura alla legalità, dal teatro alle attività laboratoriali. Ci saranno piccoli workshop organizzati dagli studenti del liceo, dimostrazioni di robotica, un'introduzione al mondo informatico con particolare attenzione a "La materia digitale: dal problema al codice eseguibile", la presentazione dell’opzione del Liceo Matematico, coinvolgenti laboratori quali “I colori della chimica” e la “Fisica e dintorni", per passare anche ad attività di avvicinamento al Latino, di esplorazione del “l’estetica della scienza, la logica dell’arte” nelle aule dedicate e a un viaggio nella “Curvatura internazionale tra Erasmus+, Cambridge International e Certificazioni linguistiche”. Spazio anche all'Arte con la mostra “Se Caravaggio avesse lo smartphone” e allo Spettacolo con la performance della Galiband e la messinscena della commedia teatrale "La pentola d'oro" liberamente tratta dall’Aulularia di Plauto, sempre a cura degli studenti del Galilei. Un'attenzione particolare sarà dedicata alla Sicurezza e Legalità attraverso l'incontro con i rappresentanti della Polizia di Stato, nelle vesti dell’ispettore Gianni Nobilio e dell’Assistente Capo Coordinatore Federico Santalucia, nonchè una dimostrazione delle manovre salvavita a cura di "Life Pescara" con la collaborazione di studenti. Spazio anche all’inclusività e ai media grazie al progetto Baskin e Podcast. Il primo vede protagonisti gli studenti del liceo che hanno partecipato al progetto “Alla scoperta del Baskin” e che accoglieranno i loro amici speciali nella palestra allestita per l’occasione e si divertiranno insieme. Per il secondo non mancheranno attività pratiche di realizzazione di podcast presso l’aula dedicata alla web-radio e al podcasting del Liceo, con l’aiuto dell’esperto Giovanni Adriani. Il Preside Carlo Cappello nell’invitare l’intera cittadinanza, spiega: “La Notte dell’Orientamento' non è solo un Open Day, ma una celebrazione dell'eccellenza. Vogliamo mostrare ai futuri studenti e alle loro famiglie che il Liceo Galilei è un luogo dove il rigore scientifico si fonde con la ricchezza culturale, preparando non solo professionisti, ma cittadini consapevoli e curiosi. Vogliamo dimostrare che l’impegno e l’applicazione costante portano gli studenti a realizzare i loro sogni e concretizzare le loro passioni. Siamo onorati di ospitare esperti di calibro internazionale: la loro presenza testimonia il costante e profondo contatto della nostra scuola con le frontiere della ricerca, dall'astrofisica alla sostenibilità ambientale. I nostri visitatori potranno toccare con mano la vitalità dei nostri laboratori di robotica e arte, la passione per le discipline classiche e l'impegno per la formazione civica e la legalità. Invitiamo tutti a esplorare, interagire e scoprire perché il Liceo Galilei è il luogo ideale per trasformare la curiosità di oggi nel sapere e nell'innovazione di domani."