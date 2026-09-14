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Pescara, cambia la sosta sulla riviera: stop al pagamento, ma solo in parte

Resta a pagamento il tratto del Lungomare Matteotti tra la Madonnina del Porto e Via Leopoldo Muzii. Ecco le tariffe e gli abbonamenti validi

Pescara, cambia la sosta sulla riviera: stop al pagamento, ma solo in parte

Da oggi cambiano le regole per la sosta lungo la riviera di Pescara. Come comunicato agli utenti, a decorrere dalla data odierna cessa il regime di pagamento della sosta lungo la riviera. Tuttavia, l'esenzione non è totale: resta infatti soggetto a pagamento esclusivamente il tratto del Lungomare Matteotti compreso tra la Madonnina del Porto e l'intersezione con Via Leopoldo Muzii.

Per questa specifica area, le tariffe rimangono invariate. Il costo è di € 1,00 all'ora, frazionabile dopo la prima ora di sosta, oppure di € 5,00 per l'intera giornata, festivi compresi.

Nel medesimo tratto tornano validi anche i precedenti abbonamenti "tutte le zone". Le opzioni disponibili per gli automobilisti sono due: un abbonamento dal costo di 60,00 e un abbonamento annuale da € 360,00.

L'amministrazione del Comune di Pescara invita l'utenza a prendere nota delle presenti disposizioni per evitare sanzioni e gestire al meglio la sosta nelle zone interessate.

Tags: Pescara pagamento parcheggio lungomare sosta abbonamento Ultime notizie Tariffe

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