06 Gen, 2026
  3. Parcheggi. Nuove tariffe in vigore dal 7 gennaio 2026

Parcheggi. Nuove tariffe in vigore dal 7 gennaio 2026

La tariffa giornaliera per la sosta passa da € 2,50 a € 4,00. L'abbonamento nell'area di risulta da € 38,00 a € 45,00

Il nuovo anno, come ampiamente annunciato, porterà in dote ai cittadini pescaresi e non le nuove tariffe per parcheggiare l'automobile. La decisione è stata presa dal consiglio comunale di Pescara che detiene le quote della società in house PescaraMultiserve che gestisce il servizio.

 


TARIFFE IN VIGORE DAL 7 GENNAIO 2026

 

  • L’abbonamento per l’area di sosta denominata “Area di Risulta” passa da € 38,00 a € 45,00.

  • La tariffa giornaliera per la sosta passa da € 2,50 a € 4,00, mentre il notturno (dalle 21.00 alle 02: 00 solo venerdì e sabato) passa da € 2,00 a € 3,00 per le seguenti aree di parcheggio:

  • Area parcheggio centrale sud;

  • Area parcheggio centrale nord (adiacente al“Terminal Bus”);

  • Area parcheggio Bingo;

  • La tariffa giornaliera passa da €2,50 a €4,00 per le seguenti aree di parcheggio:

  • Area posta su Via Arapietra (nuova area a pagamento dal 7 gennaio);

  • Via Enzo Ferrari;

  • Via Bassani;

  • C.so Vittorio Emanuele;

  • Via Michelangelo;

  • Viene introdotto un nuovo abbonamento da € 15,00, riservato ai residenti dell’area denominata “I”, come da planimetria allegata;

 

Si comunica inoltre che tutti gli articoli acquistati prima del 7 Gennaio, non subiranno variazioni di prezzo fino alla relativa scadenza

