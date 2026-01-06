“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Parcheggi. Nuove tariffe in vigore dal 7 gennaio 2026
La tariffa giornaliera per la sosta passa da € 2,50 a € 4,00. L'abbonamento nell'area di risulta da € 38,00 a € 45,00
Il nuovo anno, come ampiamente annunciato, porterà in dote ai cittadini pescaresi e non le nuove tariffe per parcheggiare l'automobile. La decisione è stata presa dal consiglio comunale di Pescara che detiene le quote della società in house PescaraMultiserve che gestisce il servizio.
TARIFFE IN VIGORE DAL 7 GENNAIO 2026
L’abbonamento per l’area di sosta denominata “Area di Risulta” passa da € 38,00 a € 45,00.
La tariffa giornaliera per la sosta passa da € 2,50 a € 4,00, mentre il notturno (dalle 21.00 alle 02: 00 solo venerdì e sabato) passa da € 2,00 a € 3,00 per le seguenti aree di parcheggio:
Area parcheggio centrale sud;
Area parcheggio centrale nord (adiacente al“Terminal Bus”);
Area parcheggio Bingo;
La tariffa giornaliera passa da €2,50 a €4,00 per le seguenti aree di parcheggio:
Area posta su Via Arapietra (nuova area a pagamento dal 7 gennaio);
Via Enzo Ferrari;
Via Bassani;
C.so Vittorio Emanuele;
Via Michelangelo;
Viene introdotto un nuovo abbonamento da € 15,00, riservato ai residenti dell’area denominata “I”, come da planimetria allegata;
Si comunica inoltre che tutti gli articoli acquistati prima del 7 Gennaio, non subiranno variazioni di prezzo fino alla relativa scadenza