Pescara, aperte le iscrizioni all’albo degli scrutatori

Il Comune di Pescara ha aperto il periodo per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo degli scrutatori. Possono fare richiesta i cittadini italiani che intendono ricoprire l’incarico e che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune, hanno un’età inferiore a 75 anni e hanno assolto gli obblighi scolastici.



Le domande potranno essere presentate dal 1 al 30 novembre 2026 attraverso tre canali: online, via PEC o consegnando il modulo a mano all’ufficio protocollo.



Sul sito istituzionale del Comune è disponibile la procedura online, accessibile tramite SPID, CIE o CNS. Dalla piattaforma è possibile presentare sia la domanda di iscrizione sia quella di cancellazione dall’albo.



In alternativa, la richiesta può essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it, oppure consegnata direttamente all’ufficio protocollo allegando una copia del documento di identità.



Il Comune precisa che non sono tenuti a ripresentare la domanda i cittadini già iscritti all’albo degli scrutatori. Per loro, l’iscrizione resta valida senza necessità di nuovi adempimenti.



Sul sito comunale sono inoltre disponibili il manifesto con le informazioni per gli scrutatori, il modulo di domanda di iscrizione e il modulo di richiesta di cancellazione.



Sul sito istituzionale del Comune con la procedura tramite SPID/CIE/CNS

Presenta la domanda di iscrizione

Presenta la domanda di cancellazione



A mezzo mail all’indirizzo PEC del Comune di Pescara -protocollo@pec.comune.pescara.it

Consegna a mano all’ufficio protocollo (allegando copia del documento di identità)