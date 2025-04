Scrutatori. Approvata la delibera ‘amico del politico’

C’è una novità, ma neppure troppo sorprendente per chi è abituato ad osservare il comportamento dei politici locali. Stavolta riguarda il metodo di selezione del personale che viene nominato in occasione delle elezioni: ovvero gli scrutatori e i presidenti di seggio. Una delibera introdotta dalla giunta comunale di Pescara ha deciso di sostituire il metodo democratico del sorteggio con quello dell’indicazione da parte del consigliere comunale eletto al palazzo di città. Una scelta che ha fatto imbufalire l’ex candidato sindaco Domenico Pettinari il quale ha rilasciato la seguente nota stampa:

“Hanno appena approvato in Consiglio comunale, con il nostro voto contrario, la proposta di delibera nr. 27 del 17/2/2025 recante “abrogazione regolamento della commissione elettorale comunale per la

nomina degli scrutatori …”. Ricordiamo che questa proposta di delibera è

bipartisan perchè è stata presentata e quindi firmata da due componenti del

centro destra e uno del centro sinistra , gli stessi che compongono la

commissione elettorale comunale . Con questa approvazione gli scrutatori

verranno nominati discrezionalmente dalla politica mediante i tre membri

della commissione elettorale , significa che un politico ,

discrezionalmente , potrà deciderà a chi affidare il ruolo di scrutatore

senza nessuna valutazione obbligatoria . Il regolamento previgente,

approvato dal consiglio comunale in data 8.6.2017 con delibera nr. 76,

prevedeva , per la nomina degli scrutatori, la modalità del pubblico

sorteggio tra tutti coloro che si iscrivono all’albo comunale degli

scrutatori. Ci siamo opposti fermamente in commissione votando contro

questa delibera perchè riteniamo che autorizzare la politica alla nomina

diretta e discrezionale degli scrutatori sia quanto di più sbagliato possa

farsi perchè rappresenterebbe la legittimazione del peggio

dell’arbitrarietà ed oggi abbiamo combattuto in consiglio fino alla fine

votando contro il deliberato . Legittimare il politico a scegliere e quindi

a nominare chi gli piace di più significa davvero tornare all’età della

pietra politicamente parlando . Pertanto ci siamo opposti con forza anche

oggi in Consiglio chiedendo di ritirare e cassare definitivamente questa

proposta di delibera a tutela dell’imparzialità della pubblica

amministrazione, purtroppo non siamo stati ascoltati. Il ruolo dello

scrutatore riveste una importanza strategica nell’esercizio del voto e

soprattutto dello scrutinio. Come potranno sentirsi da oggi in poi sicuri

i cittadini votanti sapendo che coloro che devono scrutinare il proprio

voto saranno scelti e nominati da coloro che dovranno essere votati ??



Ritengo che oggi sia stata scritta una pagina buia del Consiglio comunale

con l’approvazione di questa delibera che certamente non fornisce un buon

segnale all’opinione pubblica perchè la politica non dovrebbe mai avere il

potere di nominare discrezionalmente chi più gli piace senza nessun

criterio prestabilito .





Domenico Pettinari