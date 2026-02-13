Pettinari scatenato verso il voto: "Voglio il sorteggio degli scrutatori"

"In Consiglio comunale si è sviluppato uno scontro durissimo che ha visto da una parte il mio gruppo e dall’altra il centro destra e il centro sinistra uniti sulla nomina diretta dei 92 scrutatori che si farà nelle prossime ore . Esprimo forte preoccupazione per la scelta di procedere alla nomina diretta degli scrutatori da parte della politica. Ritengo che tale modalità rappresenti un passo indietro sul piano della trasparenza, dell’equità e della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche. La funzione dello scrutatore è delicata e centrale nel corretto svolgiment delle operazioni di voto. Proprio per questo motivo deve essere garantita la massima imparzialità nella selezione delle persone chiamate a ricoprire questo ruolo. La nomina discrezionale da parte delle forze politiche rischia di alimentare dubbi, sospetti e polemiche, anche laddove non vi siano irregolarità, minando la credibilità del processo elettorale". Comincia così la nota del candidato sindaco Domenico Pettinari impegnato più che mai nella campagna elettorale in vista del voto del 7 e 8 marzo per le comunali pescaresi. "Il sorteggio pubblico tra gli iscritti all’albo degli scrutatori - spiega - rappresenta invece lo strumento più trasparente, equo e oggettivo. Esso garantisce pari opportunità a tutti i cittadini disponibili, elimina ogni possibile condizionamento politico e rafforza la fiducia nella correttezza delle operazioni elettorali. Nelle prossime ore dovrà riunirsi la commissione elettorale comunale alla quale partecipano due consiglieri di centro destra e un consigliere di centro sinistra e a questa commissione sarà demandato il compito di scegliere discrezionalmente i 92 scrutatori essendo stato abolito il sorteggio. Noi siamo stati l’unica forza politica che ha sempre contestato il nuovo metodo introdotto della nomina diretta e, coerentemente, non solo non abbiamo preteso la nostra presenza in commissione elettorale, ma abbiamo dichiarato che non forniremo un elenco di nostri da nominare alla carica di scrutatori perchè riteniamo che la politica non debba scegliere nominativamente chi gli piace di più ma dovrebbe pretendere di formare gli scrutatori e poi lasciare al sorteggio la scelta dei nominativi . Queste rappresentano - aggiunge Pettinari - quelle scelte politiche che più allontanano le persone dalla politica perché tutti quei cittadini che non saranno nominati e che ambiscono alla carica di scrutatore soprattutto per guadagnare qualcosina si disaffezioneranno sempre di più della politica perchè penseranno che qualcun Per questi motivi oggi ho chiesto con forza in aula che l’assessore al servizio elettorale ci spiegasse come saranno scelte queste 92 persone . E queste sono le domande che ho posto in aula . In base a cosa verranno scelte queste 92 persone ? Forse in base al colore dei capelli ? La commissione si doterà di un criterio interno o il tutto sarà demandato alla libera volontà dei commissari ? Si terrà in considerazione la formazione dei cittadini da nominare a scrutatore ? Il cittadino disoccupato avrà una corsia preferenziale per la nomina ? ll cittadino disabile? A queste domande non ho ricevuto nessuna risposta perchè la risposta purtroppo è una sola , cruda ed amara . Nessun criterio e nessun requisito . I politici potranno nominare chi vorranno . E questa non è sicuramente una cosa buona e giusta . Questi sono alcuni dei fatti che ci continuano a far sostenere che il centro destra e il centro sinistra su troppi temi sono due facce della stessa medaglia". Queste le parole del candidato alle comunali sull'argomento nomina scrutatori.



