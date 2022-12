Pescara Picerno 0-1: è notte fonda!

Il cocente risultato di 1 a 0 del Pescara subito allo stadiio Adriatico ad opera del Picerno, è la cartina di tornasole di come il Delfino sembra essere arrivato con l’acqua alla gola, avendo per la quarta volta rimediato una sconfitta casalinga, l’ultima delle quali ad opera del Taranto per 0 a 2 lunedì 5 dicembre scorso. Mentre Mister Colombo si interroga sul perché e sul come il Pescara non sia riuscito a rimontare la rete di un non irresistibile Picerno, la piccola realtà lucana con meno di 6.000 abitanti, il Crotone si consolida sempre più al secondo posto in classifica e sembra ormai irraggiungibile con 7 punti in più dei biancoazzurri dopo che oggi hanno battuto il Giugliano per 3 reti a 2.

PESCARA (4-3-2-1): Sommariva 6; Cancellotti 6 (dal 31’ s.t. Crescenzi 6); Brosco 6, Boben 6; Milani 5; Gyabuaa 5 (dal 20’ s.t. Tupta 6,5); Aloi 5,5; Mora 5,5; Desogus 5,5 (dal 31’ s.t. Kolaj s.v.), Cuppone 5 (dall’11’ s.t. Delle Monache 4); Vergani 5,5 (dal 31’ s.t. Lescano s.v.). A disposizione: D’Aniello, Barretta, D’Aloia, De Marino, Kraja, Crecco, Ingrosso, Saccani, Germinario. Allenatore Colombo.

AZ PICERNO (4-2-3-1): Crespi 6; Pagliai 7 (dal 26’ s.t. Allegretto 6); De Franco 7, Garcia 6; Guerra 6,5; Dettori 7 (dal 44’ s.t. Finizio s.v.), De Cristofaro 6,5; Setola 6,5 (dal 35’ s.t. Novella s.v.), Kouda 6,5; D’Angelo 7 (dal 26’ s.t. Santarcangelo 6); Diop 6 (dal 35’ s.t. Gerardi s.v.). A disposizione: Albertazzi, Ferrani, Esposito, Reginaldo, Monti. Allenatore Longo 7,5

ARBITRO Di Francesco di Ostia Lido.



PRIMO TEMPO

La prima frazione di gioco inizia con un minuto di raccoglimento per ricordare la figura di Sinisa Mihajlovic. I restanti 45 minuti di gioco più uno di recupero sono trascorsi annoiando i non molti spettatori che hanno assistito ad una gara scialba.

SECONDO TEMPO

Al 1′ Cuppone vede Vergani libero e gli scodella un buon pallone, ma il 21enne attaccante proveniente dalla primavera dell'Inter, spreca l’occasione calciando alto da ottima posizione.

All’11’ Entra delle Monache al posto di un Cuppone inconsistente. Il cambio si rivelerà fatale per il Pescara.

Al 17' Delle Monache, da poco entrato in campo, atterra D'Angelo in piena area davanti all'arbitro che decreta un calcio di rigore a favore dei lucani che lo stesso D’Angelo trasforma in rete un minuto dopo al 18’.

Al 43′ il Pescara sembra risvegliarsi con Tupta che prova il suo destro che però non centra il bersaglio.

Al 45 Gli abruzzesi potrebbero pareggiare con Brosco che di testa supera l’estremo difensore lucano Crespi, ma De Franco fa buona guardia e salva sulla linea di porta.

Termina 0-1 dopo 5 minuti di recupero.