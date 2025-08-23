Pescara Ko all'esordio. Olzer unica nota positiva

Esordio da dimentica per il Pescara che torna a giocare in Serie B dopo quattro anni. I bianconeri espugnano l'Adriatico con il risultato di 1-3.

Dopo 5' già due chance per gli ospiti: prima Frabotta e poi Shpendi impegnano Desplanches. Il Pescara replica con una punizione fuori misura di Olzer Al 20' di nuovo Shpendi va vicino al gol con un colpo di tacco intercettato da Oliveri che salva la porta biancazzurra. Al 28' tripla occasione per gli ospiti: doppia parata di Deplanches su Ciervo e Shpendi, poi di nuovo quest'ultimo sulla respinta si trova di fronte il portierone dell'Under 21 che gli nega la gioia del gol. Al 31' arriva il vantaggio ospite grazie a Blesa, che spinge a porta vuota il pallone servito da Berti. Passano 4' e il Pescara pareggia con una sassata di Olzer: sinistro potente dal limite che non lascia scampo a Klinsmann.

Nella ripresa il Cesena si riporta subito avanti con il gol di Shpendi. Al 19' arriva anche il tris dei romagnoli con Bisoli,su un'uscita non ortodossa di Desplanches, che fino a quel momento era stato il migliore in campo. A quel punto i padroni di casa escono di scena e non riescono più ad impensierire un Cesena che ha mostrato una superiorità a tratti imbarazzanti. Al Pescara servono quattro/cinque rinforzi per sperare nella salvezza. Ad oggi, con questa squadra, l'obiettivo sembra lontano.

PESCARA CESENA 1-3

31′ Blesa (C), 35′ Olzer (P) 3’st Shpendi 19’st Bisoli

PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Brosco, Corbo, Letizia; Oliveri (42’st Berardi), Squizzato, Graziani (12’st Meazzi), Sgarbi (29’st Cangiano); Merola (12’st Kraja), Olzer, Di Nardo (29′ st Tonin)

A disposizione: Saio, Profeta, Pellacani, La Barba, Giannini, Milan, Brandes, Saccomanni, Ferraris

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo (40’st Adamo), Berti (40’st Arrigoni), Bisoli, Bastoni (29’st Francesconi), Frabotta (29’st Celia); Shpendi, Blesa (34’st Diao). Allenatore: Michele Mignani

A disposizione: Siano, Fontana, Piacentini, Guidi, Magni, Zamagni, Diao, Olivieri.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1. ASSISTENTI: Luigi Rossi di Rovigo – Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. QUARTO UOMO: Luca Massimi di Termoli. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Alessandro Prontera di Bologna.

FOTO; PESCARA CALCIO, CREDITS MASSIMO MUCCIANTE

AMMONITI: Frabotta (C), Oliveri (P)

1′ partiti

4′ calcio di punizione di Bastoni, pallone tagliato al centro, Desplanches in tuffo si rifugia in corner

5′ occasionissima Cesena: Bastoni solo davanti a Desplanches, il numero uno biancazzurro con un prodigioso intervento evita la capitolazione.

16′ Shpendi prova il colpo di tacco su traversone proveniente dalla destra, Oliveri in angolo.

18′ Il Pescara si fa vedere con un calcio di punizione, Squizzato però spara alto

28’Tripla occasione Cesena. Prima doppio miracolo di Desplanches su una fulminea ripartenza del Cesena: il numero uno prima respinge su Cervo; sulla ribattuta si avventa Shpendi e ancora una volta il giovane portieri si immola. Shpendi raccoglie nuovamente e spara a botta sicura, questa volta è Oliveri a metterci la gamba.

31′ GOL CESENA. Bastoni imbuca per Berti che a sua volta mette al centro per lo spagnolo Blesa, appostato a centro area, che realizza lo 0-1. Azione tutta di prima e triangolazione nello stretto su cui nulla può la difesa di casa.

32′ VAR AL LAVORO. GOL BUONO. PESCARA CESENA 0-1

35′ GOOOOOOOLLLLL PESCARA. ALLA PRIMA VERA CONCLUSIONE IN PORTA IL PESCARA PAREGGIA. OLZER PRENDE PALLA SUI TRENTA METRI, AVANZA PALLA AL PIEDE, SI DIFENDE DAL RITORNO DI UN AVVERSARIO E FA PARTIRE UNA SASSATA CHE SI INSACCA ALLE SPALLE DI KLINSMANN. PESCARA CESENA 1-1

42′ ancora Desplanches a salvare la porta sulla conclusione di Bisoli.

43′ Sugli sviluppi di corner Cesena pericoloso con Blesa, il suo colpo di testa si spegne però sul fondo.

45‘ RECUPERO: 1 MINUTO

46′ FINE PRIMO TEMPO: PESCARA CESENA 1-1

1’st inizia il secondo tempo. Nessuna sostituzione

1’st dopo appena 15 secondi Merola prova il tiro a giro, conclusione larga

3st GOL CESENA. SHPENDI SERVITO A CENTRO AREA DA BASTONI CON IL PIATTONE BATTE DESPLANCHES: PESCARA CESENA 1-2. RETROGUARDIA BIANCAZZURRA NON ESENTE DA COLPE

12′ st sostituzione nel Pescara: fuori Merola e Graziani, dentro Meazzi e Kraja

17’st ci prova Meazzi con un tiro a giro dalla sinistra: palla centrale, blocca Klinsmann

19′ st GOL CESENA. ERRORACCIO DI DESPLANCHES IN USCITA E BISOLI REALIZZA IL GOL DELL’ 1-3. Su un traversone proveniente dalla sinistra il portiere biancazzurro smanaccia consegnando di fatto la palla a Bisoli che insacca

23’st primo ammonito della gara: Frabotta

29’st Cambio Pescara: Cangiano e Tonin per Sgarbi e Di Nardo

29’st doppio cambio Cesena: fuori Bastoni e Frabotta. Dentro Francesconi e Celia

34’st fuori Blesia dentro Diao

25′ prima ammonizione anche per il Pescara: giallo per Oliveri

36′ colpo di testa del neoentrato Diao, alto

39’st buon movimento di Olzer che si libera di un avversario però poi calcia altissimo

40’st doppia sostituzione Cesena: dentro Arrigoni e Adamo fuori Berti e Ciervo

42’st sostituzione Pescara: fuori Oliveri dentro Berardi.

45’st RECUPERO: 4 MINUTI

47’st calcio di punizione di Letizia, la difesa ospite spazza, Berardi raccoglie e lascia partire un tiro che si perde però a lato

49’st colpo di testa di Olzer in tuffo: Klinsmann respinge

49’st FINALE: PESCARA CESENA 1-3