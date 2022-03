Biancazzurri sconfitti immeritatamente a Modena 1-0

Sarà stato che il Pescara non aveva nulla da perdere, ma se a vincere per 1 a 0 fosse stato il Delfino, anzichè il Modena, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. La corazzata gialloblù, prima in classifica, con già all'attivo una ventina di risultati senza sconfitte, ha battuto un bellissimo Pescara immeritatamente e per giunta a tempo scaduto. Contro ogni previsione i biancoazzurri, per nulla intimoriti dai canarini, hanno dominato la gara almeno fino a quando Drudi, alla mezz'ora del secondo tempo, non si è fatto malamente espellere. Certo che se l'arbitro non avesse negato il rigore per l'atterramento di Cernigoij, ai più sembrato netto, ora staremmo ancora a sperare di raggiungere al terzo posto in classifica il Cesena che di punti ne ha 5 più del Pescara.