Era diretta a Pescara la donna ucraina morta sull’A14

Erano diretti a Pescara due autobus con a bordo una cinquantina di profughi ucraini, quando uno di essi si è rovesciato ed una donna è morta. Stamattina tra le 6 e le 7, il pullman si è ribaltato schiacciando tra le lamiere una profuga di 32 anni. Con lei viaggiavano i suoi due bambini che fortunatamente si sono salvati. In seguito al grave incidente, causato forse da un colpo di sonno dell'autista, avvenuto sulla A14 all'altezza del casello di Cesena, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polstrada. I profughi, per lo più donne, sono stati portati presso la caserma della sottosezione della per accertamenti in seguito ai quali la maggior parte dei profughi ha potuto riprendere, con un altro mezzo, il viaggio in direzione Pescara