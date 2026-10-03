Passeri, primo colloquio con l'avvocato dopo tre anni di detenzione

Giacomo Passeri, il 32enne pescarese detenuto in Egitto e condannato a 25 anni di carcere in primo e secondo grado per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, potrà incontrare per la prima volta il suo avvocato dopo oltre tre anni di detenzione. A darne notizia è il legale Mario Antinucci, che martedì 6 ottobre partirà per il Cairo.

Il colloquio è previsto mercoledì 7 ottobre nel carcere di Badr. La visita è stata richiesta dal difensore in collaborazione con l’ambasciata italiana al Cairo, che segue la vicenda del giovane. Passeri era stato arrestato nell’agosto 2023 mentre si trovava in vacanza in Egitto.

Antinucci ha spiegato che l’incontro servirà innanzitutto a verificare le condizioni di salute del 32enne e il rispetto dei suoi diritti fondamentali, anche in relazione alla possibilità di trasferimento dall’Egitto all’Italia per l’esecuzione della pena. Lo scorso febbraio il legale aveva presentato un’istanza per chiedere il rientro in Italia di Passeri.